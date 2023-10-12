Что будет с ценами на яйца до конца года: ответ эксперта

Более 75 гривен продукт не будет стоить.

Аналитики предполагают, что к концу года рост цен на яйца в Украине может составить 10-15%. Монологических рекордных взлетов не ожидают.

Об этом сообщает УНИАН.

На финальную цену влияет немало факторов

В Украинском клубе аграрного бизнеса ожидают показатель прошлого года — около 75 грн за десяток. В то же время цена на продукт вряд ли составит более 75 гривен. Дело в том, что рост будет ограничиваться покупательной способностью населения.

Директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко уверяет, что существенного роста цен на яйца, которое наблюдалось осенью прошлого года, не прогнозируют.

"По нашим оценкам, возможный рост цен до конца года составит 10-15%", – считает директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко.

Эксперты объяснили, что в этом году на стоимость яиц влияет прежде всего сезонный фактор.

"Домашняя птица существенно увеличивает яйценоскость в теплые летние месяцы и существенно уменьшает – в холодные зимние. В промышленном производстве нет таких колебаний. Соответственно, и цена реагирует на смену предложения", – пояснила аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин.

Впрочем, сезонность – не единственный фактор, влияющий на окончательную цену. Речь также об увеличении расходов на электроэнергию и топливо. Более того, не следует забывать о факторе перехода Нацбанка от фиксированного к гибкому курсу.

"Это уже привело к удорожанию валюты, за которую производители закупают суточный молодняк, кормовые добавки, ветеринарные препараты, оборудование и т.д. Дальнейший рост курса будет негативно влиять на себестоимость производимой продукции", – подчеркнул Сергей Карпенко.

Напомним, в мае цены на яйца в украинских супермаркетах уменьшились почти на 10 гривен по сравнению с апрелем.

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