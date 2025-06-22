Что будет с деньгами, которые собрал Назарий Гусаков на "Банке" в Monobank: Гороховский объяснил

Назарий Гусаков

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Остатки средств на «Банке» в Monobank, которые собрал подозреваемый в мошенничестве с пожертвованиями Назарий Гусаков, будут списываться только против выставленных счетов за лечение.

Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что с Назарием лично не знаком и никогда с ним не общался, хотя однажды поделился его сбором у себя в канале по просьбе друга.

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«Менеджеры Монобанка никакого содействия Назарию в его сборах не оказывали, деньги снимать не помогали, и все с ним происходило на общих основаниях. Сейчас проводим дополнительное расследование, были ли нарушения и что можно изменить, чтобы повысить прозрачность сборов», — отметил Гороховский.

При этом банкир отметил, что, учитывая состояние здоровья Назария, он не имеет обиды на неизлечимого больного мужчину.

«Его действия наносят моему бизнесу репутационный ущерб. Держу ли я на него обиду, испытываю ли злость? Нет. Мне его по-прежнему очень жаль», — написал он.

В то же время Олег Гороховский выразил опасения, что резонанс вокруг этой скандальной истории может вызвать потерю доверия и отсутствие желания помогать в дальнейшем больным людям.

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Ранее ТСН.ua рассказывал о скандале с Назарием Гусаковым, который страдает от смертельного генетического заболевания — спинальной мышечной атрофии. 31-летнего мужчину заподозрили в махинациях со сбором денег на лечение. В частности, у жертвователей возникли сомнения, что он тратит их по назначению.

Национальная полиция Украины открыла два уголовных производства относительно вероятного мошенничества с собранными на лечение средствами.

Напомним, министр внутренних дел Игорь Клименко в докладе президенту Украины Владимиру Зеленскому сообщил, что 13 июня подозреваемый в мошенничестве Назарий Гусаков выехал из Украины