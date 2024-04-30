Что будет с Донецком: проводница к Высшим измерениям света и любви сделала прогноз

Пока что Донецк выглядит темным, если говорить о самом месте. Он не прошел еще ту трансформацию, которую остальные территории Украины. К сравнению, мы светимся, а у них темно, и земля немного расходится.

Об этом сказала проводница к Высшим измерениям света и любви Айа.

По мнению проводницы, российские власти просто покинут дончан.

"Там большинство будут пробовать куда-то уехать за границу, кто сейчас там поддерживает то ментальное темное поле кармической энергии", – говорит она.

Это похоже, что развитие повсюду пошло по Украине, Украина пробудилась, она сменила украинцев, мы засветились.

"А районы, где не пошла эта трансформация – им нужно будет пройти свои трансформации уже после войны", – подытожила Айа.

Ранее проводница к Высшим измерениям света и любви рассказала, что война в Украине закончится благодаря США. По ее словам, Америка сделает что-то, из-за чего оккупанты сразу начнут бежать.

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