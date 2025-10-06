Что будет с электроснабжением в Украине: Зеленский заявил, что не знает

Президент Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский прокомментировал, удастся ли России этой зимой оставить украинцев без газа и света.

Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом 6 октября.

По его словам, из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру Украине придется импортировать газ из-за границы. Однако он заверил, что власти готовы к этим вызовам и обеспечат население газом.

«Деньги на импорт газа, чтобы у людей был газ. Мы понимаем, какой объем денег нужен. И считаем, что мы будем готовы к такому вызову», — говорит президент.

В то же время Зеленский не знает, что будет с электроснабжением.

«Что будет с электричеством, сегодня мне сложно сказать. Мы будем готовы ко всем ответным вызовам, мы ежедневно работаем над этим. Будем защищать», — заверил президент.

Зеленский предупредил РФ, что Украина также будет наносить удары по энергетике окупантов.

«Россияне должны знать, что мы шаг за шагом будем увеличивать производство всего того, чтобы они также испытывали то, что мы испытываем», — подытожил он.

