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Что будет с фронтом после увольнения Федорова: генсек НАТО сделал однозначное заявление
Громкая отставка министра обороны Украины заставила руководство НАТО срочно отреагировать и раскрыть, что теперь ждет украинский фронт, и как это решение повлияет на дальнейшее уничтожение российской армии.
После того, как президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку министра обороны Михаила Федорова всего через шесть месяцев его работы, в Североатлантическом альянсе оценили последствия этого кадрового решения. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что совершенно не ожидает серьезных изменений в стратегии Киева по борьбе с Россией после назначения нового руководителя.
Об этом он рассказал в комментарии информационному агентству dpa.
Ситуация на фронте и преемник Федорова
Неожиданное решение об отстранении Федорова вызвало редкие для военного времени протесты в столице. Однако Марк Рютте ожидает сохранения преемственности, поскольку сейчас украинские военные действуют на передовой значительно лучше, чем в начале года.
По его словам, оккупационная армия продвигается очень медленно, тогда как Украина получила возможность успешно контратаковать по некоторым направлениям. Кроме того, украинские силы продолжают эффективно наносить удары глубоко в тыл России и методически разрушают ее энергетическую инфраструктуру и промышленную базу.
«У меня были хорошие рабочие отношения с Михаилом Федоровым. Я желаю ему всего наилучшего и его преемник, несомненно, продолжит этот путь», — подчеркнул лидер НАТО.
Безумные потери русской армии
Генеральный секретарь НАТО обратил внимание на катастрофические человеческие потери страны-агрессоры. По данным Альянса, ежемесячно Россия теряет от 25 до 35 тысяч своих солдат.
«Если вы молодой русский мужчина, размышляющий над тем, чтобы присоединиться к военным действиям, вы можете стать одним из тех примерно 30 тысяч этого или следующего месяца. Это ужасная новость для семей и для людей, участвующих в этом», — предупредил Рютте.
Напомним, в Кремле заявили, что следят за кадровыми изменениями в украинских властях и. Однако, по словам Пескова, отставка Михаила Федорова с должности министра обороны Украины якобы не имеет для Москвы особого значения.