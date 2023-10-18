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Что будет с гривной в ближайшее время на валютном рынке: прогноз финансиста

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Что будет с гривной в ближайшее время на валютном рынке: прогноз финансиста

Доллар / Фото: pixabay.com

Гривна в краткосрочной перспективе будет стабильной, уверен финансист.

В ближайшее время на валютном рынке значительных колебаний не ожидается, гривна будет стабильной.

Об этом рассказал директор Департамента контроля ликвидности и ценных бумаг "Кредобанка" Сергей Кучерявый в телемарафоне в среду, 18 октября.

"В наших условиях войны мы можем говорить о краткосрочной перспективе... Курс гривны укрепился на 12 копеек с момента перехода к такому гибкому управляемому курсу... Мы ожидаем, что значительных колебаний не будет. Ситуативно могут под ростом спроса или предложения быть колебания как в одну, так и в другую сторону, но значительного характера это не будет носить для курса", — сказал он.

Кучерявый отметил, что это нормальные рыночные колебания.

"В целом можно сказать, что гривна в краткосрочной перспективе будет стабильна", – уверен он.

Ранее у МВФ спрогнозировали, что будет с экономикой Украины до конца 2023 года.

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Дата публикации
Просмотры
1128
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