Что будет с Каховской ГЭС: в "Укргидроэнерго" сделали заявление о будущем станции

Разрушенную Каховскую ГЭС можно отстроить.

Об этом сайту ТСН.ua рассказал Игорь Сирота, генеральный директор "Укргидроэнерго".

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Он отметил, что сегодня гидроэнергетика переживает сложные времена со времен Второй мировой войны. Даже захватившие нашу страну фашисты не вели себя так, как ведет себя Россия.

"Даже фашисты при уходе не взрывали станцию. Мы сегодня увидели варварский террористический акт на Каховской ГЭС, который совершила Россия. Каховская станция взорвана, Каховская станция уничтожена. Каховская станция не подлежит восстановлению. Но Каховская ГЭС точно будет построена на том же месте. будет отстроена и мы это с вами обязательно сделаем.Уничтожение станции это тяжелая боль для многих людей, особенно тех, кто отдал целую жизнь, работая на этой станции, которая приносила большую пользу людям – экономическую, экологическую для наших граждан в южной и центральной части нашей краны», — заявил Игорь Сирота, генеральный директор "Укргидроэнерго".

Напомним, ранее сообщалось, что немецкий канцлер Олаф Шольц назвал подрыв дамбы Каховской ГЭС российскими оккупантами "новым измерением" войны России против Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава Херсонской ОВ Александр Прокудин сообщил, что по состоянию на обед 6 июня уровень воды в Херсоне поднялся на два метра, а критический момент наступит через 24 часа.

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