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Что будет с курсом гривны к доллару после переговоров с МВФ: глава Нацбанка сделал заявление

Что будет с курсом гривны к доллару после переговоров с МВФ: глава Нацбанка сделал заявление

Курс валют / Фото: ТСН.ua

В случае положительного решения Украина получит транш около 1,1 млрд дол.

Украина договорилась с Международным валютным фондом (МВФ) о новом транше. После этих договоренностей Нацбанк будет двигаться к большей гибкости курса гривны к доллару.

Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный в Facebook.

По его словам, теперь по процедуре ожидается рассмотрение предварительных договоренностей Советом директоров МВФ. В случае положительного решения Украина получит транш около 1,1 млрд дол.

"Также двигаемся в направлении валютной либерализации в соответствии со Стратегией смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию. Обменный курс и в дальнейшем будет выполнять функцию поглотителя шоков и помогать экономике приспосабливаться к внутренним и внешним изменениям. с управляемой гибкостью и дальше будет предотвращать чрезмерные колебания и потерю контроля за инфляционными и курсовыми ожиданиями", — написал он.

Напомним, Украина договорилась с МВФ о новом транше по расширенной программе финансирования EFF.

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