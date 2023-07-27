Что будет с мобилизацией, налогами, выплатами, тарифами в августе: касается каждого украинца

Об изменениях и нововведениях в августе читайте в материале ТСН.ua

Рассказываем, к чему готовиться украинцам в августе, изменениях, которые коснутся всех.

Мобилизация, повестки и продление военного положения

Военное положение в Украине будет продлено. Владимир Зеленский внес в Верховную Раду два законопроекта о продолжении действия военного положения и общей мобилизации. Законопроектом "Об утверждении Указа президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине", номер 9532 предусмотрено продление срока действия военного положения в Украине с 05:30 18 августа 2023 года по 15 ноября.

Военнообязанным гражданам продолжают раздавать повестки, а пригодных к военной службе по состоянию здоровья и не имеющим отсрочки призывать в ВСУ.

Изменены правила предоставления отсрочки по уходу за родственниками. Ранее право на отсрочку имели граждане, чьи жены, один из родителей или родителей супруги (супруги) имеют инвалидность I или II группы. Теперь отсрочка предоставляется в том случае, если в семье военнообязанного нет других людей, способных содержать инвалида.

С конца июня вступил в силу закон, предусматривающий, что военнослужащие срочной службы могут добровольно стать мобилизованными. Военнослужащие, у которых завершился срок действия и военная служба которых продлена сверх установленных сроков и которые во время действия военного положения прослужили не менее 6 месяцев, по собственному желанию могут быть переведены в категорию мобилизованных.

Изменены условия бронирования военнообязанных работников. Расширен список сфер, работники которых могут быть забронированы, установлены четкие сроки рассмотрения государственными органами обращений предприятий, учреждений и организаций по определению их критически важных.

Поскольку призыв на срочную службу не происходит во время военного положения в августе будут выдавать три вида повесток: повестку для уточнения данных, повестку на прохождение военно-врачебной комиссии и мобилизационное распоряжение.

Возвращаются довоенные налоги

Отметим, что возврат довоенных налогов является одним из основных требований МВФ в рамках Меморандума новой мониторинговой программы для Украины (PMB).

С началом войны в Украине была отменена обязательная оплата ЕСВ для ФЛП 1-й и 2-й группы. С 1 августа 2023 года обязательные платежи возвращаются.

ФЛП 3-й группы и юридические лица больше не смогут уплачивать Единый налог в размере 2% от суммы дохода. ФЛПы могут самостоятельно выбрать по какой ставке платить налоги, заявление нужно подать до августа. Если они этого не сделают, их автоматически переведут на налоговую ставку, на которой они находились до войны. Если ФЛП зарегистрирован во время войны и предприниматель платил ставку в 2%, его автоматически перебросят к плательщикам Единого налога со ставкой в 5%.

и юридические лица больше не смогут уплачивать Единый налог в размере 2% от суммы дохода. ФЛПы могут самостоятельно выбрать по какой ставке платить налоги, заявление нужно подать до августа. Если они этого не сделают, их автоматически переведут на налоговую ставку, на которой они находились до войны. Если ФЛП зарегистрирован во время войны и предприниматель платил ставку в 2%, его автоматически перебросят к плательщикам Единого налога со ставкой в 5%. Предприниматели, работающие на прифронтовых территориях и территориях возможных боевых действий, платить ЕСВ и Единый налог могут добровольно.

Единовременные доплаты пенсионерам

В августе ветераны войны и жертв нацистских преследований, ветераны российско-украинской войны и члены семей погибших получат одноразовую доплату ко Дню независимости Украины. Обычно выплаты посвящались Дню победы и выплачивались в мае. Также денежные надбавки получат пенсионеры с инвалидностью.

Выплаты переселенцам

С 1 августа 2023 года будет автоматически продлены выплаты пособий внутренне перемещенным лицам, получающим ее сейчас, к концу января 2024 года. Помощь переселенцам, которые проживают в Украине и являются внутренне перемещенными лицами, будут выплачивать для лиц с инвалидностью и детей в размере 3 тыс. грн, для других лиц - размере 2 тыс. грн.

Кому из ВПЛ не будут продолжать платить помощь

Не будут выплачивать помощь ВПЛ, которые находятся за границей более 30 календарных дней подряд без подтверждаемых документально обоснованных причин (обоснованными считаются причины, когда человек был в служебной командировке или на стажировке, находился на лечении или реабилитации, ухаживал за больным ребенком, оздоровлял ребенка и др)., тем, кто уже вернулся к заброшенному месту жительства, а также не получат помощь лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы или осужденные за коллаборационизм.

С 1 сентября переселенцы могут потерять помощь, если с момента принятия постановления правительства (с 11 июля), они

Купили новый автомобиль (кроме случаев, если авто передано на нужды ВСУ),

Купили на сумму более 100 тыс. грн. земельный участок, квартиру, здание, ценные бумаги, виртуальные активы, иностранную валюту, банковские металлы, технику и т.д.

Держат на депозитном банковском счете средства более чем на 100 тыс. грн.

Имеют на территории вне зоны боевых действий жилье площадью более 13,65 кв. м на одного члена семьи.

Что изменится в коммунальных тарифах от 1 августа

За свет продолжаем платить по выросшим с 1 июня 2023 года тарифам — не 1,44 и 1,68 гривны за киловатт, а по единому тарифу — 2,64 гривны. По словам представителей НКРЭКУ, в будущем украинцам следует ожидать цену около 5,5 гривны за киловатт-час.

продолжаем платить по выросшим с 1 июня 2023 года тарифам — не 1,44 и 1,68 гривны за киловатт, а по единому тарифу — 2,64 гривны. По словам представителей НКРЭКУ, в будущем украинцам следует ожидать цену около 5,5 гривны за киловатт-час. Цена на газ для украинцев будет оставаться неизменной. По меньшей мере, до 30 апреля 2024 года цена на газ для населения от ГК Нафтогаз Украины останется неизменной и составит 7,96 грн за куб. м (с НДС).

для украинцев будет оставаться неизменной. По меньшей мере, до 30 апреля 2024 года цена на газ для населения от ГК Нафтогаз Украины останется неизменной и составит 7,96 грн за куб. м (с НДС). Ожидаемого повышения тарифов на воду не будет. В июле в Украине должны вырасти тарифы на поставку и отвод воды. Но после заявления Владимира Зеленского Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила собственное решение.

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