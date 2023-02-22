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Что будет с организмом, если каждый день стоять в планке: кому упражнение противопоказано

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
653
Время на прочтение
2 мин
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Что будет с организмом, если каждый день стоять в планке: кому упражнение противопоказано

Что будет, если планку делать каждый день

Как изменится тело, если ежедневно стоять в планке, читайте в материале ТСН.ua

Наверное, все знают, что представляет собой "планка". Это статистическое упражнение на полу с упором на руки или предплечье.

Как выполнять планку

Вариантов выполнения планки очень много. Классический вариант – стать в позицию отжиманий, согнуть локти на 90 градусов и перенести свой вес на предплечье. Все тело должно образовывать одну прямую линию, живот подтянут, мышцы напряжены.

Выполняя планку важно, чтобы:

  • Голова и шея не напрягались,
  • Локти находились под плечевыми суставами, таким образом предотвращая создание излишней нагрузки на плечи.
  • Руки нужно держать перед собой либо скрестить их.
  • Поясница не округлять и не прогибать.
  • Ноги должны оставаться прямыми и напряженными.
  • Дыхание было медленным и размеренным.

​​ Сколько нужно держать планку

Выполнять ее нужно столько, сколько разрешает тело. Те, кто только начинает, может продержаться в планке 15-30 секунд. Главное в выполнении упражнения техника, а не продолжительность. Эксперты отмечают, что несколько коротких подходов эффективнее длинной планки.

Планка – это уникальное упражнение, которое заставит ваше тело работать практически полностью.

Что будет с телом, если ежедневно выполнять планку

  • Планка значительно улучшит осанку. А хорошая осанка – это не только красиво, она улучшает общее состояние и эффективность мышц и сохраняет спину.
  • Исчезнут боли в спине. Ежедневное выполнение планки без перегрузки спины и бедер укрепляет мышцы не только верхней, но и нижней части туловища, предотвращая, таким образом, появление боли в спине.
  • Тело станет гибким. Кажется это невероятным, но в планке мы растягиваем связки и мускулы, начиная с плеч и заканчивая пальцами ног. Прорабатываются главные мускулы, возрастает упругость всего тела, возникает легкость в движениях.
  • Улучшится баланс тела, потому что за баланс отвечают те брюшные мышцы, которые мы напрягаем в планке.
  • Из-за того, что улучшается метаболизм, выполнение планки – это путь к похудению. Выполняя ежедневно планку, вы будете сжигать больше калорий, чем выполняя стандартные упражнения для пресса. Ежедневная планка поможет поддерживать лучший уровень метаболизма на протяжении всего дня и даже во время сна.
  • Улучшение настроения. Растягивая мышцы, планка уменьшает стресс и напряжение в организме. Уже через неделю выполнения планки исчезнет нервозность, раздражительность и апатия.

Противопоказания для выполнения планки

Планку нельзя делать:

  • при любых травмах спины,
  • при беременности,
  • при наличии грыж в любом из отделов позвоночника,
  • в случае проблем с суставами,
  • если есть склонность к повышению АД,
  • при обострении хронического заболевания,
  • при повышении температуры.

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Дата публикации
Просмотры
653
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