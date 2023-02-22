Что будет с организмом, если каждый день стоять в планке: кому упражнение противопоказано

Как изменится тело, если ежедневно стоять в планке, читайте в материале ТСН.ua

Наверное, все знают, что представляет собой "планка". Это статистическое упражнение на полу с упором на руки или предплечье.

Как выполнять планку

Вариантов выполнения планки очень много. Классический вариант – стать в позицию отжиманий, согнуть локти на 90 градусов и перенести свой вес на предплечье. Все тело должно образовывать одну прямую линию, живот подтянут, мышцы напряжены.

Выполняя планку важно, чтобы:

Голова и шея не напрягались,

Локти находились под плечевыми суставами, таким образом предотвращая создание излишней нагрузки на плечи.

Руки нужно держать перед собой либо скрестить их.

Поясница не округлять и не прогибать.

Ноги должны оставаться прямыми и напряженными.

Дыхание было медленным и размеренным.

​​ Сколько нужно держать планку

Выполнять ее нужно столько, сколько разрешает тело. Те, кто только начинает, может продержаться в планке 15-30 секунд. Главное в выполнении упражнения техника, а не продолжительность. Эксперты отмечают, что несколько коротких подходов эффективнее длинной планки.

Планка – это уникальное упражнение, которое заставит ваше тело работать практически полностью.

Что будет с телом, если ежедневно выполнять планку

Планка значительно улучшит осанку. А хорошая осанка – это не только красиво, она улучшает общее состояние и эффективность мышц и сохраняет спину.

Исчезнут боли в спине. Ежедневное выполнение планки без перегрузки спины и бедер укрепляет мышцы не только верхней, но и нижней части туловища, предотвращая, таким образом, появление боли в спине.

Тело станет гибким. Кажется это невероятным, но в планке мы растягиваем связки и мускулы, начиная с плеч и заканчивая пальцами ног. Прорабатываются главные мускулы, возрастает упругость всего тела, возникает легкость в движениях.

Улучшится баланс тела, потому что за баланс отвечают те брюшные мышцы, которые мы напрягаем в планке.

Из-за того, что улучшается метаболизм, выполнение планки – это путь к похудению. Выполняя ежедневно планку, вы будете сжигать больше калорий, чем выполняя стандартные упражнения для пресса. Ежедневная планка поможет поддерживать лучший уровень метаболизма на протяжении всего дня и даже во время сна.

Улучшение настроения. Растягивая мышцы, планка уменьшает стресс и напряжение в организме. Уже через неделю выполнения планки исчезнет нервозность, раздражительность и апатия.

Противопоказания для выполнения планки

Планку нельзя делать:

при любых травмах спины,

при беременности,

при наличии грыж в любом из отделов позвоночника,

в случае проблем с суставами,

если есть склонность к повышению АД,

при обострении хронического заболевания,

при повышении температуры.

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