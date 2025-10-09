Что будет с отключением света в Украине: объяснение эксперта

Блекаут в Чернигове / © Getty Images

Графики ограничения потребления электричества для большинства областей Украины вводить не планируют.

Об этом в эфире КИЕВ24 сообщил Геннадий Рябцев, эксперт по энергетическим вопросам.

«Эти графики введены не будут. Нет недостатка мощностей как генерации, так и передачи распределения. И в дневные часы наблюдается избыток. Единственное исключение — это прифронтовые регионы из-за ударов врага по энергетической генерации», — уточнил Рябцев.

В то же время ситуация в Чернигове, в Шостке, в Нежине остается сложной.

«Перспектива подачи электрической энергии всем потребителям пока, к сожалению, достаточно отдаленной. Около недели нужно будет для того, чтобы наладить поставки абонентам в этих районах», — добавил он.

Напомним, прицельные российские удары по украинской энергетике усилились в сентябре 2025 года. В начале осени россияне атаковали, в частности, Трипольскую ТЭС Киевской области.

«Москва долго терпела и не отвечала на украинские атаки. Теперь она стала серьезно отвечать», — заявил президент РФ Владимир Путин.

Накануне «Укрэнерго» называло сложной ситуацию с электроснабжением Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской и Донецкой областях. Ранее графики отключений вводили и в Винницкой области.

По данным министра энергетики Светланы Гринчук, к началу осенне-зимнего периода Украина должна подготовить 17,6 ГВт мощности. Уголя и ядерного топлива также якобы достаточно.

Кроме российских обстрелов, ситуацию усложняет то, что с похолоданием спрос на электричество вырос.