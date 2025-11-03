Что будет с отключениями света и графиками 3 ноября

Энергетики / © Getty Images

Сегодня, 3 ноября, самой сложной остается ситуация в Донецкой области. На поврежденных объектах энергетической инфраструктуры продолжаются ремонтно-восстановительные работы.

Об этом сообщили в Минэнерго.

«Графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленности упразднены во всех регионах. Возвращение мер ограничения прогнозируется на период вечернего пика потребления — с 16:00 до 22:00», — говорится в сообщении.

Напомним, Донецкая область полностью обесточена. Это произошло из-за атак РФ.

Одним из самых тяжелых для энергосистемы стал удар 30 октября, когда Россия совершила масштабную комбинированную атаку по Украине. оккупанты применили ракеты «Калибр», Х-101, «Кинжал» и ударные дроны.