- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 401
- Время на прочтение
- 1 мин
Что будет с отключениями света и графиками 3 ноября
Из-за вражеских атак на энергетические объекты есть новые обесточения в нескольких областях Украины.
Сегодня, 3 ноября, самой сложной остается ситуация в Донецкой области. На поврежденных объектах энергетической инфраструктуры продолжаются ремонтно-восстановительные работы.
Об этом сообщили в Минэнерго.
«Графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленности упразднены во всех регионах. Возвращение мер ограничения прогнозируется на период вечернего пика потребления — с 16:00 до 22:00», — говорится в сообщении.
Напомним, Донецкая область полностью обесточена. Это произошло из-за атак РФ.
Одним из самых тяжелых для энергосистемы стал удар 30 октября, когда Россия совершила масштабную комбинированную атаку по Украине. оккупанты применили ракеты «Калибр», Х-101, «Кинжал» и ударные дроны.