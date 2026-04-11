Украина
550
1 мин

Что будет с отключениями света на Пасху: в "Укрэнерго" обратились к украинцам

В «Укрэнерго» рассказали, будут ли применять графики почасовых отключений 12 апреля.

Вера Хмельницкая
© Pixabay

Дополнено новыми материалами

В воскресенье, 12 апреля, в Украине применение мер по ограничению потребления электроэнергии не планируется.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

«Завтра, в воскресенье, (12 апреля — Ред.) применение мер по ограничению потребления не планируется», — говорится в сообщении.

В то же время в компании обратились к украинцам с просьбой экономно потреблять электроэнергию в вечерние часы — с 18:00 до 22:00.

Напомним, ранее в «Укрэнерго» рассказали, чтоУкраина может пройти летний период без отключений света. Однако такой сценарий возможен при условии отсутствия новых российских атак на энергетическую инфраструктуру. В то же время там отметили, что плановое восстановление генерации будет продолжаться согласно графику.

