Что будет с пенсиями по инвалидности после реформы МСЭК: Минсоцполитики дало объяснение

Всем, кому пенсии по инвалидности назначены на законных основаниях, продолжат их выплачивать независимо от функционирования, реформы или ликвидации МСЭК.

В социальных сетях распространяется некорректная информация о реформе МСЭК и изменениях в системе социальной поддержки лиц с инвалидностью. Это создает негативное впечатление у граждан и ведет к недовольству и паническим настроениям в обществе.

Об этом сообщило Министерство социальной политики.

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"Сообщаем: все граждане, которым назначены пенсии по инвалидности, будут получать все назначенные выплаты после реформы. Никакие выплаты или гарантии всем гражданам, получающим их на законных основаниях, не будут уменьшены", — заверили в ведомстве.

В Минсоцполитики отметили, что реформа социальной поддержки лиц с инвалидностью призвана улучшить поддержку граждан с инвалидностью, в частности:

ускорить назначение помощи;

уменьшить бюрократию;

сделать систему соцподдержки прозрачной и удобной для граждан.

Напомним, эксперты рассказали, что будет с МСЭК после ликвидации, а также как и где по-новому получить справки.

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