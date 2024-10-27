Что будет с пенсиями по инвалидности после реформы МСЭК: Минсоцполитики дало объяснение

Всем, кому пенсии по инвалидности назначены на законных основаниях, продолжат их выплачивать независимо от функционирования, реформы или ликвидации МСЭК.
В социальных сетях распространяется некорректная информация о реформе МСЭК и изменениях в системе социальной поддержки лиц с инвалидностью. Это создает негативное впечатление у граждан и ведет к недовольству и паническим настроениям в обществе.
Об этом сообщило Министерство социальной политики.
"Сообщаем: все граждане, которым назначены пенсии по инвалидности, будут получать все назначенные выплаты после реформы. Никакие выплаты или гарантии всем гражданам, получающим их на законных основаниях, не будут уменьшены", — заверили в ведомстве.
В Минсоцполитики отметили, что реформа социальной поддержки лиц с инвалидностью призвана улучшить поддержку граждан с инвалидностью, в частности:
- ускорить назначение помощи;
- уменьшить бюрократию;
- сделать систему соцподдержки прозрачной и удобной для граждан.
Напомним, эксперты рассказали, что будет с МСЭК после ликвидации, а также как и где по-новому получить справки.
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