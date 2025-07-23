Что будет с прокурорами, не подтвердившими свою инвалидность: Кравченко ответил

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко / © ITV

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Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко ответил на вопросы получения законной или незаконной инвалидности прокурорами Украины.

Об этом шла речь во время брифинга 23 июля.

«Даже этот вопрос о получении законной инвалидности или незаконной инвалидности… Чисто мое внутреннее желание, чтобы больше прокуроров подтвердило свою законность получения инвалидности, потому что каждый прокурор очень ценен», — сказал Кравченко.

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Однако прокуроры, получившие незаконную инвалидность, по словам генпрокурора, будут уволены и будут отвечать перед законом.

Напомним, в 2024 году скандал с прокурорами с фиктивной инвалидностью всколыхнул Украину. В частности, речь идет об экспредседателе Хмельницкой медико-социальной экспертной комиссии Татьяне Крупе.

В прошлом году высший антикоррупционный суд арестовал часть имущества Татьяны Крупы, заподозренной в незаконном обогащении.

Впоследствии украинский президент Владимир Зеленский издал указ о ликвидации МСЭК.

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На фоне скандала с МСЭК тогдашний генпрокурор Украины Андрей Костин подал в отставку.

Со своей стороны в СБУ отчитались, что с начала года объявили о подозрении 64 должностным лицам МСЭК и отменили более четырех тысяч выводов об инвалидности.

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