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Что будет с прокурорами, не подтвердившими свою инвалидность: Кравченко ответил
Генеральный прокурор надеется, что прокуроры подтвердят законность получения инвалидности, а если нет, то будут отвечать перед законом.
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко ответил на вопросы получения законной или незаконной инвалидности прокурорами Украины.
Об этом шла речь во время брифинга 23 июля.
«Даже этот вопрос о получении законной инвалидности или незаконной инвалидности… Чисто мое внутреннее желание, чтобы больше прокуроров подтвердило свою законность получения инвалидности, потому что каждый прокурор очень ценен», — сказал Кравченко.
Однако прокуроры, получившие незаконную инвалидность, по словам генпрокурора, будут уволены и будут отвечать перед законом.
Напомним, в 2024 году скандал с прокурорами с фиктивной инвалидностью всколыхнул Украину. В частности, речь идет об экспредседателе Хмельницкой медико-социальной экспертной комиссии Татьяне Крупе.
В прошлом году высший антикоррупционный суд арестовал часть имущества Татьяны Крупы, заподозренной в незаконном обогащении.
Впоследствии украинский президент Владимир Зеленский издал указ о ликвидации МСЭК.
На фоне скандала с МСЭК тогдашний генпрокурор Украины Андрей Костин подал в отставку.
Со своей стороны в СБУ отчитались, что с начала года объявили о подозрении 64 должностным лицам МСЭК и отменили более четырех тысяч выводов об инвалидности.
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