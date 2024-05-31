Что будет с субсидиями после смены тарифа на свет: в Минсоциполитики попытались успокоить украинцев

Первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак заявила, что у государства есть средства на субсидии для всех украинцев, которые не могут самостоятельно оплачивать коммуналку.

Чиновница отметила, что тем, кто уже получает помощь от государства, размер субсидии автоматически будет пересчитан после повышения тарифа.

Об этом пишет "Эспрессо".

"Уже с января 2023 года у нас субсидии полностью цифрализованы. Начисление выплат осуществляет Пенсионный фонд, который имеет очень мощную IT-систему. Если тарифы будут повышены, то для всех семей, у которых есть субсидии сегодня, мы сами автоматически эти субсидии пересчитаем. Деньги для этого есть и будут", – подчеркнула Марчак.

По словам замминистра, субсидии смогут получить и те семьи, которые после повышения тарифов на электроэнергию почувствуют, что суммы в платежках стали непосильными. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд.

"Разработанные удобные инструменты – это так называемое упрощенное заявление на субсидию. Заходите на сайт "Дія" или на сайт Пенсионного фонда, затем в электронный кабинет, где онлайн можно подать коротенькую заявку. Остальное мы сделаем сами, как государство. И мы будем назначать субсидии всем, кто в них нуждается", – заверила Дарья Марчак.

Напомним, сколько придется платить за свет с 1 июня. В правительстве заявляют, что новые "посильные" тарифы на электроэнергию для населения являются политическим компромиссом между социальной защитой населения и реальными потребностями энергетической отрасли.

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