Что будет с СЗЧшниками, которые не вернутся на службу до 1 января – в ГБР предупредили

У военных, ушедших в СЗЧ, есть шанс вернуться на службу до 1 января 2025 года, в противном случае им будет грозить тюрьма.

Если ушедший в СЗЧ военнослужащий до 1 января 2025 года добровольно не вернется на службу, потом сделать это будет гораздо сложнее.

Об этом рассказала советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян, передает "24 канал".

Сапьян напомнила, что сейчас военнослужащие, совершившие СЗЧ (самовольное оставление части), могут осознать все, исправить ошибку и вернуться к своим собратьям. Ведь уже с начала 2025 года их будут разыскивать, устанавливать местонахождение. В таком СЗЧшник будет возвращаться на службу, но уже из-за уголовного производства и решения суда.

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"В соответствии с этой нормой суд будет решать. Но орган досудебного расследования предоставляет только материалы, а военнослужащий может, например, сказать, что возвращается, не хочет сидеть в тюрьме, потому что преступление совершено в условиях военного положения, хочет вернуться в свою военную часть. Суд дает разрешение, например, на возвращение его в военную часть", – пояснила представительница ГБР.

По ее словам, даже если ушедший в СЗЧ этот военнослужащий хочет вернуться в службу, суд может принять решение о лишении свободы.

Что нужно военному, чтобы вернуться с СЗЧ

Для возвращения должно быть согласие командира воинской части, где совершено СЗЧ или дезертирство.

Если военнослужащий хочет сменить воинскую часть, должно быть согласие командира воинской части, куда он хочет перевестись.

"Если командиры не дают своего согласия, то очень высока вероятность, что этот военнослужащий будет сидеть за решеткой", — предупредила советница по коммуникациям ГБР.

По ее словам, главная задача – не столько наказать того или иного солдата, как вернуть его на место службы.

Напомним, Верховная Рада 21 ноября приняла закон №12095 о возможности возобновления военных на службе после первого СЗЧ или дезертирства без уголовной ответственности. Впоследствии этот документ подписал президент Владимир Зеленский.

Военным, которые после СЗЧ добровольно вернутся на службу до 1 января 2025-го, обещают вернуть все социальные гарантии.

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