Что будет с Telegram в Украине после ареста Павла Дурова: в СНБО объяснили ситуацию

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко считает, что блокирование Telegram в Украине может нанести больше вреда, чем пользы.

Telegram является привлекательной платформой для разведывательных служб по всему миру. Известно, что российские спецслужбы вербуют в мессенджере агентов для диверсий на территории Европы. Поэтому разведки западных стран заинтересованы в доступе к информации изнутри платформы. Украинская разведка также использует Telegram для получения необходимой информации из РФ, поэтому поспешная блокировка мессенджера не будет правильным решением.

Об этом рассказал руководитель ЦПД Андрей Коваленко в комментарии РБК-Украина.

По словам Коваленко, ситуация после задержания основателя Telegram Павла Дурова во Франции имеет две составляющие.

Первая составляющая – это принятие в Европе законов, усиливающих регулирование соцсетей. Из-за этих изменений Дуров и оказался под давлением, ведь он всегда избегал любого регулирования. Теперь Европа напоминает Дурову, который является гражданином Франции, что его действия должны происходить исключительно в правовом поле.

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Вторая составляющая – это необходимость противодействовать деятельности российской разведки на Западе. В частности, во Франции российские агенты через Telegram вербуют людей для выполнения различных диверсий – от информационных атак до совершения терактов. Поэтому, вероятно, западные разведки постараются получить доступ к информации платформы, чтобы обнаружить российскую агентурную сеть.

По мнению руководителя ЦПД, дальнейшая судьба Telegram в основном зависит от последующих действий Дурова. Если он согласится сотрудничать с Западом и выполнять требования законодательства, в ближайшее время мессенджер может стать безопаснее.

Запретят ли Telegram в Украине

Что касается блокировки работы Telegram в Украине, Андрей Коваленко считает, что поспешное решение может нанести больше вреда, чем пользы, ведь платформа является важным источником информации для украинской разведки.

"Люди, которые делают заявления [предлагают запретить Telegram – ред.], как правило, не несут ответственности. Что эти люди предлагают взамен? Каким образом они предлагают получать информацию с российской стороны? Давайте запретим, я не против на самом деле. Но нужно иметь ответ на вопрос – где собирать информацию", – подчеркнул руководитель ЦПД.

Он отметил, что запрет должен сопровождаться альтернативными решениями, не представляющими угрозы для деятельности украинской разведки.

"То есть это комплексный вопрос. А громко кричать – это все-таки не государственная история", – отметил Андрей Коваленко.

Напомним, основатель Telegram Павел Дуров был задержан французскими правоохранительными органами в аэропорту Ле Бурже вечером субботы, 24 августа.

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