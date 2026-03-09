Что будет с ценами на бензин и дизель: эксперт сказал, какое топливо будет дорожать быстрее

Горючее / © Pixabay

Реклама

Значительного роста цен на бензин в ближайшее время ждать не стоит. Впрочем, дизель продолжит расти.

Об этом рассказал директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн в эфире "Новости Live".

По его словам, сегодня на европейском рынке бензина достаточно — производство превышает потребление, поэтому цены его растут медленнее. В то же время дизельное топливо продолжает дорожать из-за дефицита в Европе, который обусловлен высокой зависимостью от импорта с Ближнего Востока.

Реклама

«По бензину, думаю, будет более или менее стабильно — примерно в пределах 70 гривен за литр. Основная проблема сейчас – это дизель, и он будет расти», – отметил Куюн.

Как отметил эксперт, по состоянию на сегодняшний день в оптовой торговле дизель стоит примерно 82 грн за литр.

«На станциях сегодня 73 грн. Однозначно цена к концу недели до 80 будет тяготиться. Наценка заправок, транспорт от границы… Считайте, что будет до 90. Это если ничего не изменится», — говорит Куюн.

Эксперт призвал потребителей ориентироваться на такие тенденции при планировании расходов на топливо.

Реклама

Также Куюн прокомментировал идею сдерживания цен через государственные АЗС. По его мнению, если государственные компании будут продавать горючее дешевле рыночной цены, его скоро начнут скупать массово для перепродажи. А это только усугубит дисбаланс.

В то же время эксперт считает, что эффективным механизмом контроля за ценами могут стать налоговые решения. Соответственно реальные возможности влияния на конечную цену в значительной степени зависят от политики государства.

Ранее говорилось о том, что длительный конфликт на Ближнем Востоке способен повлиять на рост цены на нефть до 200 долларов за баррель, что станет бременем для энергозависимых стран. Глава парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев предупредил, что для России затяжной конфликт может обернуться неожиданными выгодами, поскольку мировому сообществу придется искать способы стабилизации рынка. Один из вариантов — ослабление санкций против российского экспорта нефти, что откроет возможности для «теневого флота» и возвращение Индии в масштабные закупки российской нефти.