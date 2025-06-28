Что будет с уклонистами после окончания войны - основные "перспективы"

Смягчить наказание за уклонение от мобилизации могут определенные обстоятельства / © ТСН

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После войны уклонистов от мобилизации ждет ответственность, которая может включать штрафы, а в некоторых случаях — уголовное преследование.

Слово «уклонист» используется исключительно на бытовом уровне. Если говорить юридическим языком, то лицо будет считаться уклоняющимся только после того, как суд ему вынесет приговор по статье об уклонении от мобилизации.

Розыском уклонистов занимаются правоохранители. База «Оберіг» автоматически передает эти данные в информационно-коммуникационную систему МВД. Сведения по этой базе используют полицейские.

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Согласно Законам Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», «О воинской обязанности и военной службе» граждане, уклоняющиеся от призыва по мобилизации, военного учета несут административную и уголовную ответственность согласно законодательству. Ответственность зависит от совершенного правонарушения.

Украинское законодательство пока не содержит четкого механизма действий по этой категории населения в послевоенный период.

Юристы прогнозируют, что после отмены военного положения значительная часть административных и уголовных дел, связанных с уклонением от мобилизации, может быть пересмотрена или закрыта. Штрафы за неявку в территориальные центры комплектования или отказ от прохождения военно-врачебной комиссии во многих случаях могут быть обжалованы из-за изменения правовых обстоятельств.

Какое наказание ожидает уклоняющихся

Существует одна статья за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации — 336 статья Уголовного кодекса. Это преступление карается лишением свободы сроком от 3 до 5 лет. Однако реальное наказание могут заменить испытательным сроком.

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Испытательный срок может длиться от 6 месяцев до 3 лет, но самый распространенный — от года до двух.

Если военнообязанный пришел сверку военно-учетных данных, медицинскую комиссию для призыва и избежал отправки в ряды ВС Украины, то в таком случае наступает уголовная ответственность.

Напомним, советник Офиса президента Михаил Подоляк пообещал, что скрывающиеся от войны за рубежом граждане Украины столкнутся с «юридическими проблемами» по возвращении домой.

По словам Подоляка, в отношении беглецов, купивших фиктивные справки и уехавших за границу, будут судебные решения, поскольку такой документ «является проявлением коррупционного действия».

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Ранее журналисты обнаружили 372 организации, через которые выехали сотни уклонистов и данные 2248 мужчин, бежавших из страны благодаря системе «Шлях».

Отметим, что после регулярных скандалов из-за злоупотребления системой «Шлях» для выезда уклонистов правительство решило ввести изменения в законодательство, наработанные с учетом мнений областных военных администраций.