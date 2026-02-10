Что будет с Украиной в случае проигрыша в войне: тревожный прогноз военного

ВСУ на фронте / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Поражение в войне против России может привести к катастрофическим последствиям для Украины, сценарий которых уже реализован на примере Грузии.

Об этом заявил командир Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили.

Он отметил прямую зависимость судьбы обоих государств от результатов боевых действий.

По словам Мамулашвили, сегодня около 20% территории Грузии находятся под российской оккупацией. При этом страна оказалась в ситуации, когда у нее нет достаточных ресурсов для масштабного сопротивления агрессору.

«Грузия — пример того, что будет с Украиной, если, не дай Бог, она проиграет войну. 20% территории Грузии оккупировано», — отметил командир.

Он акцентировал на том, что Украина сейчас находится в более выгодном положении благодаря поддержке международных партнеров, чего в свое время у Грузии не было.

«У Грузии нет таких ресурсов для войны против России, которые есть у Украины благодаря помощи западных партнеров», — добавил военный.

Мамулашвили также указал на геополитический аспект войны. По его оценке, дальнейшая судьба Тбилиси неразрывно связана с успехами Вооруженных Сил Украины. Негативный сценарий для Киева будет автоматически означать катастрофу для грузинской государственности.

«Грузия всецело зависит от того, как закончится война в Украине. Если события будут развиваться негативно для украинцев, наша страна окажется в вакууме», — подытожил командир Грузинского национального легиона.

Напомним, в России снова озвучили собственное видение возможного «мирного урегулирования» войны против Украины. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что любое мирное соглашение якобы должно учитывать не только интересы Украины, но прежде всего так называемые «гарантии безопасности для России».

По его словам, в заявлениях лидеров Европейского Союза эти требования Москвы не упоминаются, что, по мнению российской стороны, делает достижение договоренностей невозможным. В МИД РФ настаивают, что без закрепления «гарантий безопасности для России» ни одно мирное соглашение по Украине не может быть подписано.