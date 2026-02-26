Что будет с войной в Украине дальше: эксперты дали прогноз

Война в Украине / © ТСН.ua

Несмотря на первоначальные прогнозы о скором падении Киева, Украина продолжает сопротивление четыре года спустя после начала полномасштабного вторжения РФ. Ведущие международные эксперты полагают, что война перешла в фазу истощения, где политическая стагнация и военная экономика определяют будущее обоих государств.

Об этом сообщает Independent

Устойчивость Украины и стратегические просчеты Кремля

Как пишет издание, главным сюрпризом войны для международного сообщества стала способность Украины не только выстоять в первые недели, но вернуть часть захваченных территорий. Стефан Вольф, профессор международной безопасности Бирмингемского университета, и Татьяна Маляренко, профессор Одесской юридической академии, отмечают, что мобилизация украинского общества сделала первоначальные цели Кремля — устранение власти и демилитаризацию — невыполнимыми.

«Не существует реалистического сценария, при котором Кремль мог бы быстро достичь своих целей. Еще менее странным был переход России к военной экономике и традиционной войне на истощение», — констатируют Вольф и Маляренко.

Профессор международной политики Марк Уэббер добавляет, что ключевым фактором стала национальная идентичность и решительность украинцев. Он подчеркивает, что хотя обучение по стандартам НАТО помогло ВСУ, именно внутренняя устойчивость помешала реализации планов РФ.

Траектория войны: дроны и советская доктрина

Эксперты фиксируют сочетание новейших технологий с устаревшими методами ведения боя. Россия активно интегрировала беспилотники для ударов по критической инфраструктуре, однако в ее действиях остается советская доктрина — использование массовых армий и тактика полного уничтожения.

По мнению профессора Скотта Лукаса из Университетского колледжа Дублина, Россия достигла лишь незначительного прогресса на местах, несмотря на статус второй армии мира. Он отмечает, что Путин воспринимает контроль над Украиной как свое «проект-наследство» и не пойдет на компромиссы.

Политические факторы и влияние США

Значительное внимание аналитиков приковано к роли США и возможному влиянию лагеря Дональда Трампа. Скотт Лукас предполагает, что Кремль рассчитывает на политические договоренности с новой администрацией США в надежде достичь из-за дипломатии того, чего не удалось на поле боя.

«Кремль не согласится на меньшее, чем захват всей Донецкой области и падение правительства Зеленского. Путин надеется, что посланники Трампа позволят ему добиться победы из-за капитуляции Киева», — утверждает Скотт Лукас.

В то же время эксперт отмечает, что такая капитуляция маловероятно, поскольку большинство украинцев поддерживают продолжение сопротивления даже в условиях поврежденной энергосистемы.

Факторы, которые могут изменить «тупик»

Пока линия фронта остается фактически замороженной. Марк Уэббер выделяет два фактора, способных изменить ситуацию:

Изменение позиции Китая. Пекин субсидирует военные усилия РФ через передачу технологий, рассматривая союз с Москвой как противовес США и НАТО. Экономическое истощение. Россия вынуждена сокращать социальные расходы и повышать налоги для финансирования войны, однако отсутствие внутреннего общественного давления позволяет Кремлю продолжать агрессию.

По прогнозам Стефана Вольфа и Татьяны Маляренко, у обеих сторон достаточно ресурсов для сохранения текущего статуса-кво, что ведет к дальнейшей социальной и экономической стагнации в обеих странах.

Война в Украине — последние новости

Российские войска осуществили массированный обстрел восьми регионов Украины, целясь в критическую инфраструктуру и транспортные узлы. В трех областях зафиксированы попадания по железной дороге, а в Запорожье есть погибший и проблемы с отоплением.

Несмотря на это Россия не может достичь прорыва на фронте в Украине, а экономика испытывает все большее давление. Кремль все больше надеется на политический фактор. На этом фоне США активизируют мирные переговоры и сигнализируют об ограниченном терпении.

Несмотря на это, 26 февраля, в Женеве в рамках мирных переговоров стартовала двусторонняя встреча делегаций Украины и США, где стороны обсудят экономическую поддержку, обмен пленными и подготовку к трехсторонним переговорам с участием России.