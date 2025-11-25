Что будет с ЗАЭС, если Украина и Россия подпишут "мирный план": гендиректор МАГАТЭ рассказал

ЗАЭС / © Getty Images

Реклама

Временно оккупированная Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) должна получить особый статус в случае установления перемирия или достижения мирного соглашения между Украиной и Россией. Такое мнение высказал Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сегодня, 25 ноября.

Об этом сообщает Reuters.

Гросси объяснил свою позицию тем, что пока война не прекратится, «всегда существует вероятность того, что что-то пойдет очень и очень не так». Он отметил невозможность эксплуатации станции в условиях, когда противоположная сторона «сопротивляется этому и может принять меры против этого».

Реклама

«Ни один отдельный оператор не может использовать атомную электростанцию, когда на другой стороне реки есть другая страна, которая сопротивляется этому и может принять меры против этого», — заявил гендиректор МАГАТЭ.

Издание Reuters ознакомилось с копией проекта мирного плана для Украины. Согласно этому документу, предлагается перезапустить ЗАЭС под наблюдением МАГАТЭ. В плане также отмечено, что производство электроэнергии с этой станции должно распределяться поровну между Россией и Украиной.

Комментируя политический аспект о распределении электроэнергии, Рафаэль Гросси отметил, что этот вопрос будет решаться непосредственно Украина и Россия. Однако он подчеркнул ключевую роль своей организации: «Одно понятно: МАГАТЭ незаменимо в этой ситуации».

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что линия электропередачи 330 кВ «Ферросплавная-1» восстановлена и подключена к временно оккупированной Запорожской АЭС. Это обеспечило станцию необходимым резервным питанием впервые за шесть месяцев.

Реклама

Мы ранее информировали, чтобы предотвратить угрозу ядерной аварии, вблизи временно оккупированной Запорожской АЭС было объявлено локальное перемирие.