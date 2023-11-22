Что будет с заочной формой обучения в Украине: Лисовый поставил точку

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовый сообщил, что заочную форму обучения отменять пока не будут.

Оксен Лисовый рассказал, что министерство образования и науки выслушало все аргументы граждан и депутатов, однако этот пункт был оставлен на доработку.

Об этом министр сообщил в своем Facebook.

Лисовый добавил, что Минобразования ставят целью трансформировать эту форму обучения, чтобы она стала более качественной.

"О заочной форме, вокруг которой шла самая ожесточенная дискуссия. Мы услышали все аргументы общественности и депутатов — сейчас о ее отмене речь не идет. В то же время ставим перед собой задачу трансформировать эту форму обучения таким образом, чтобы это действительно было о качестве", — написал Лисовый.

Напомним, в Украине предложили отменить уже исчерпавшую себя заочную форму обучения. В связи с этим Министерство образования и науки планировало предложить студентам так называемые индивидуальные траектории.

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий заявил, что заочная форма в большинстве случаев – это не о качестве образования, а о получении "корочки" в форме диплома. Он отметил, что за последние три года в Украине очень сильно развилась дистанционная форма. И сейчас она активно развивается. И это оказывается гораздо более эффективным, чем заочная форма.

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