Что будет со штурмовыми полками: СМИ сообщили о судьбе "наследия Сырского" в армии

Украинский штурмовик

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После смены руководства в армии, в частности отставки предыдущего главкома ВСУ Александра Сырского, будущее штурмовых полков оказалось под вопросом. Временная остановка пополнения и перевод бойцов вызывает тревогу в подразделениях.

Об этом говорится в статье издания «Украинская правда» со ссылкой на источники.

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«После ухода экс-главкома от дел штурмовики оказались в максимально невыгодном для себя положении: временная остановка пополнения людьми, перевод части военных в другие подразделения, передача в оперативное подчинение разным корпусам и даже возвращение потенциального командующего Объединенными штурмовыми войсками Волошина на фронт», — говорится в материале.

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По информации издания, решение, которое с позиции нового главкома Михаила Драпатого должно было урегулировать вопрос непропорционального расширения штурмовых подразделений, сами штурмовики восприняли крайне негативно.

Для многих рядовых военнослужащих ситуация обернулась непониманием дальнейших перспектив. Речь идет, в частности, о подразделениях, которые еще до назначения Драпатого не имели особых преференций — 1-й и 475-й штурмовые батальоны.

«Как пересказывают УП сразу несколько не связанных между собой собеседников, командиры этих подразделений, отмечая свою эффективность, обращались к Драпатому с просьбой о работе в более автономном формате — однако получили отказ», — говорится в статье.

При этом окончательного решения относительно дальнейшей судьбы штурмовых полков, а также самого командования Объединенных сил быстрого реагирования пока нет. Пока что эти подразделения остаются в составе корпусов.

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По данным УП, вопрос дальнейшей организации штурмовых подразделений на данный момент не относится к первоочередным.

В то же время командиры подразделений, не принадлежащих к штурмовым, в разговорах с изданием отмечают, что после прихода Драпатого заметили более справедливое, по их мнению, распределение личного состава.

«Раньше в месяц давали 10+ тысяч человек на все бригады и столько же — на всех штурмовиков. А сейчас это, наконец, изменилось», — сказал один из командиров.

Изменения в штурмовых полках ВСУ — что известно

Напомним, в конце июля ходили слухи о том, что штурмовые полки ВСУ якобы перестали получать новобранцев по распоряжению командования. На самом деле это не соответствовало действительности. Как объясняли военные, на тот момент продолжался пересмотр комплектации из-за приоритетного обеспечения новых бригад и введения справедливого распределения людей, а штурмовые полки продолжали получать свою долю новобранцев на фоне их трансформации в Силы быстрого реагирования.

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К слову, в августе стало известно, что штурмовой полк «Скеля» переходит под оперативное руководство корпуса «Азов» для выполнения задач на одном конкретном участке фронта вместо того, чтобы быть распорошенным по разным горячим точкам. Подразделение полностью сохранило свою собственную идентичность и не входит в организационную структуру «Азова». Новый же формат взаимодействия позволит сконцентрировать ударный потенциал и перенимать опыт планирования операций.

А источники «РБК-Украина» в ВСУ в сентябре сообщили, что 225-й отдельный штурмовой полк перешел в оперативное подчинение 7-му корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск. Подразделение не входит в штатный состав корпуса, но будет выполнять боевые задания под его управлением, что должно улучшить координацию между военными органами.

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