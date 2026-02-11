Что будет со светом в Украине: эксперт советует готовиться к худшему

Свет / © ТСН.ua

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что в Украине ситуация с энергоснабжением может ухудшиться, нужно готовиться к сложным условиям

Об этом он заявил в подкасте «Субъективно, но правдиво».

«Верите, не верите, что будет хуже, хуже будет. Готовьтесь к тому, что хуже будет. Это я честно на всех уровнях», - заявил Харченко.

Он рассказал, что лично готовился к худшему на бытовом уровне.

«Я лично на своем личном уровне очень готовился к тому, что хуже будет. И сейчас вот моя подготовка на бытовом уровне показывает мне, что я приготовился к тому, что мы проходим. То есть моих батарей хватает на все отключения, мои солнечные панели даже в худшем случае включаются на несколько часов в солнечные дни, но помогают опять таки в сложный момент и так далее, и так далее», — сказал он.

«Вот я готовился к худшему на своем бытовом уровне и я это худшее довольно комфортно на фоне этого, что происходит, прохожу», — добавил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за ударов по энергетической инфраструктуре свет пропал в трех областях Украины.

Кроме того, председатель подкомитета энергоэффективности Верховной Рады Украины Сергей Нагорняк сообщил, что восстановление поврежденных объектов энергетики в Украине после атак России может занять около года. Он добавил, что сроки и способы ремонта различных энергетических объектов, в частности генерационных, будут отличаться в каждом конкретном случае.