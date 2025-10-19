Что будет туристам за случайное нарушение правил в пограничной зоне — объяснение ГПСУ

Карпаты / © Credits

Если турист или местный житель случайно нарушил правила пребывания в приграничной зоне, это не обязательно закончится штрафом.

Об этом в интервью "24 Каналу" рассказал подполковник Игорь Заруднев, помощник начальника Черновицкого пограничного отряда - начальник прессслужбы.

По словам Заруднева, в большинстве случаев пограничники ограничиваются профилактической беседой, если человек сможет четко объяснить ситуацию и доказать, что нарушение произошло случайно.

"На практике, если человек может, как говорится, четко объяснить произошедшему пограничнику, то санкций не будет никаких. Да, пограничники проведут работу или разговор, но санкций не будет", - отметил офицер.

Он также уточнил, что согласно статье 202 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за нарушение правил пограничного режима штраф может быть наложен, а может и нет.

"Если человек впервые нарушает и мы понимаем, что это случайно, или он действительно не знал и не собирался незаконно пересекать границу, то вовсе не факт, что будет составлен какой-то протокол. Проведут работу с человеком, и на этом все закончится", - добавил Заруднев.

