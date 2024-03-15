Что будет в случае отсутствия помощи от США: министр финансов рассказал о "плане Б"

Правительство Украины разрабатывает варианты на случай, если в Конгрессе США не смогут согласовать выделение финансовой помощи для нашей страны. Об этом рассказал глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко в эфире телемарафона "Единые новости".

"Мы всегда надеемся на лучшее решение вопроса с точки зрения наших интересов, и мы надеемся, что в нижней палате решение будет найдено. И сейчас для этого есть все основания. Мы надеемся, что прямая бюджетная поддержка сохранится, потому что это важно для продолжения сотрудничества с МВФ, для формирования доверия к решениям, принимаемым в рамках G7", – рассказал Сергей Марченко.

Он также отметил, что в настоящее время Украина рассматривает вариант получения помощи от США как основной, а Белый Дом в свою очередь уверяет, что средства поступят.

"Мы, конечно, должны нарабатывать варианты на случай, если... Но хотелось бы, чтобы мы эти варианты не применяли, поэтому мы их не обсуждаем", — добавил министр финансов.

По словам Сергея Марченко, "план Б" предусматривает обращение к другим партнерам Украины с просьбой увеличить размеры помощи, чтобы перекрыть недостаточную поддержку от США.

"Это могут быть не только страны "Большой семерки", но и другие, например, Северной Европы, которые также поддерживают Украину и готовы подставить плечо. Варианты разные есть, но сейчас я считаю, что достаточно оснований ожидать положительных решений в Конгрессе", – подчеркнул министр.

Также Марченко рассказал, есть ли положительные изменения в решении вопроса о передаче замороженных активов РФ Украины. По словам министра, это требует не только политической воли, но и поиска юридических решений, и есть надежда, что такие решения будут найдены в ближайшее время.

"Те шаги, которые делают наши партнеры совместно с нашими членами правительства, позволяют надеяться, что вопрос использования замороженных российских активов в пользу Украины в ближайшее время найдет новое подтверждение, и эти средства мы сможем использовать на восстановление Украины", — сказал Сергей Марченко.

Относительно помощи от Европейского Союза, глава Минфина рассказал, что в марте Украина получит первый транш в размере 4,5 млрд. евро, а в следующем месяце ожидается второй транш — 1,5 млрд. евро, которые будут направлены на выплату пенсии и зарплату бюджетникам.

Министр финансов также добавил, что в ближайшее время должен состояться третий пересмотр программы с Советом МВФ. По его словам, Украина выполнила свои обязательства, поэтому правительство надеется, что помощь в размере 900 млн долларов поступит немедленно после успешного обсуждения Советом МВФ.

Читайте также ведущие новости дня: