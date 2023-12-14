Что будет в Украине с ценами в 2024 году: Марченко сделал прогноз

Уровень инфляции в Украине в следующем году может измениться. Предполагается около 10%, однако этот показатель может быть откорректирован.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"Прогнозные показатели инфляции, зафиксированные в бюджете, там около 10% предусматривается ... Мы ожидаем другие макропоказатели. Но эти макропоказатели могут быть уточнены из-за того, что уровень инфляции, который сейчас зафиксирован, он значительно ниже прогнозируемого. Поэтому возможно на следующий год уровень инфляции потребует корректировки, надеемся на это", — подчеркнул Марченко.

Напомним, что стало известно, как блокада польской границы повлияет на цены накануне праздников.

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