Что будет влиять на ход войны в 2024 году: Зеленский назвал главные факторы

Во время совещания у президента с министром обороны Рустемом Умеровым речь шла о развитии украинских сил обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главными нынешними задачами для всех работающих ради украинского государства увеличение собственных сил Украины и сохранение консолидации мира.

Об этом он говорил в традиционном вечернем обращении в четверг, 28 декабря.

В частности, он отметил, что во время совещания с министром обороны Рустемом Умеровым речь шла о развитии украинских Сил обороны.

“Конкретные вещи, которые нужно сделать. И мы их сделаем. Обязательно. Чтобы сохранить нашу крепость и иметь необходимые аргументы в разговоре с партнерами”, — подчеркнул президент.

Также Владимир Зеленский сегодня выслушал доклады по ситуации на фронте.

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"Харьковщина, Донетчина, Запорожье, левый берег Херсона. Устойчивость сейчас, сила сейчас, результаты сейчас определяют, как пройдет эта зима полномасштабной войны и чего ожидать от следующего года”, — подчеркнул он.

Президент сегодня провел итоговое совещание за год по переговорам о гарантиях безопасности для Украины, напомнив, что базовую декларацию "Группы семи" уже поддержали 30 государств.

"Началась двусторонняя работа по гарантиям, и в следующем году продолжим", — пообещал он.

Состоялись также переговоры президента Украины с Его Святейшеством Папой Франциском. “Поблагодарил за приветствие для Украины и украинцев с Рождеством, за пожелание мира – справедливого мира для всех нас. Обсудили нашу совместную работу по Формуле мира – более 80 государств уже в процессе на уровне своих представителей. Будет больше. Я благодарен Ватикану за поддержку нашей работы”, — отметил он.

Отдельно украинский лидер отметил активную работу экспортного коридора в Черном море, которым уже перевезено более 12 миллионов тонн грузов.

"Особенно весомые результаты за декабрь, и это ощущается на уровне всей нашей экономики", — подчеркнул Зеленский.

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