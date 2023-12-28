Что будет влиять на ход войны в 2024 году: Зеленский назвал главные факторы

Во время совещания у президента с министром обороны Рустемом Умеровым речь шла о развитии украинских сил обороны.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал главными нынешними задачами для всех работающих ради украинского государства увеличение собственных сил Украины и сохранение консолидации мира.
Об этом он говорил в традиционном вечернем обращении в четверг, 28 декабря.
В частности, он отметил, что во время совещания с министром обороны Рустемом Умеровым речь шла о развитии украинских Сил обороны.
“Конкретные вещи, которые нужно сделать. И мы их сделаем. Обязательно. Чтобы сохранить нашу крепость и иметь необходимые аргументы в разговоре с партнерами”, — подчеркнул президент.
Также Владимир Зеленский сегодня выслушал доклады по ситуации на фронте.
"Харьковщина, Донетчина, Запорожье, левый берег Херсона. Устойчивость сейчас, сила сейчас, результаты сейчас определяют, как пройдет эта зима полномасштабной войны и чего ожидать от следующего года”, — подчеркнул он.
Президент сегодня провел итоговое совещание за год по переговорам о гарантиях безопасности для Украины, напомнив, что базовую декларацию "Группы семи" уже поддержали 30 государств.
"Началась двусторонняя работа по гарантиям, и в следующем году продолжим", — пообещал он.
Состоялись также переговоры президента Украины с Его Святейшеством Папой Франциском. “Поблагодарил за приветствие для Украины и украинцев с Рождеством, за пожелание мира – справедливого мира для всех нас. Обсудили нашу совместную работу по Формуле мира – более 80 государств уже в процессе на уровне своих представителей. Будет больше. Я благодарен Ватикану за поддержку нашей работы”, — отметил он.
Отдельно украинский лидер отметил активную работу экспортного коридора в Черном море, которым уже перевезено более 12 миллионов тонн грузов.
"Особенно весомые результаты за декабрь, и это ощущается на уровне всей нашей экономики", — подчеркнул Зеленский.
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