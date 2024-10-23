Что будет вместо МСЭК: министр рассказал, кому передадут функции

Решения об установлении инвалидности будут приниматься на основе данных, записанных в Электронной системе здравоохранения.

Когда в Украине медико-социальные экспертные комиссии 1 января приостановят свою деятельность как отдельные юридические лица, их функции будут переданы кластерным и надкластерным больницам.

Об этом министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил на брифинге 23 октября.

Ляшко отметил, что делается все, "чтобы на 1 января 2025 года МСЭК как отдельные юридические лица приостановили свое функционирование".

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"Функции (МСЭК – ред.) мы передаем в кластерные и надкластерные больницы. Кластерные и надкластерные больницы – это уже результат госпитального планирования, которое провело Минздрав и определило в каждом регионе эти больницы. Они обеспечивают доступность пациентам в пределах определенных нормативов и имеют как минимум 20 направлений предоставления медпомощи и тому подобное", – рассказал глава Минздрава.

Он объяснил, что этим министерство решает четыре глобальные проблемы, одна из которых – кадры.

Ляшко также сказал, что все кластерные и надкластерные больницы подключены к Электронной системе здравоохранения. Решения об установлении инвалидности будут приниматься на основе данных, записанных в ЕСЗ. Как отметил министр, это позволит четко отслеживать, какой врач, когда и какой диагноз вносит, какие исследования и когда проводились.

"В случае проведения расследования, если будет обжалование по уголовным делам, например, мы четко будем видеть вертикаль, кто, где, на каких этапах допускал ошибку. Плюс, как показательна практика цифровизации ВВК призывников, мы можем отслеживать в автоматическом режиме аномальные вещи или диагнозы, связанные либо с больницей, либо с конкретным врачом, и работать на предотвращение, и работать с ними, чтобы не было никаких потенциальных злоупотреблений", – рассказал глава Минздрава.

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Он отметил, что министерство планирует отказаться от понятия "медико-социальная экспертиза".

"Медики, проведшие определенное лечение, определенную реабилитацию, оценивают потребности человека по работоспособности. В дальнейшем через международную классификацию функционирования, которая уже стала национальным классификатором, подключаются и другие стороны, в частности, это Минсоцполитики, которое смотрит, какие функции человек и потерял, и какие компенсаторы можно предложить, какие есть с их стороны", – рассказал Ляшко.

Он добавил, что дальше подключится Минэкономики – если человек после потери функциональности не может выполнять ту работу, которую выполнял до этого по состоянию здоровья.

"И подключается Минобразования, если потребуется человеку предложить переобучение из-за потери определенных функций организма. Это позволит нам в конечном этапе предлагать не дополнительные выплаты, а компенсаторы, которые позволят вернуть человека в социум, быть (ему – ред.) социально и экономически активным", – рассказал министр.

Напомним, центральную МСЭК ликвидируют уже до конца этой недели. А всю систему планируется свернуть до 31 декабря 2024 года.

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