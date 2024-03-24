Что будет за игнорирование трех повесток: адвокат объяснил, в каком случае законно подавать в розыск уклонистов

В то же время юрист добавил, что окончательное решение выносить рано, ведь законопроект еще не принят.

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) во время мобилизации в Украине сможет подавать в розыск мужчин, которые проигнорировали три повестки в случае, если в законопроект по мобилизации присоединят норму, которая позволит это.

Об этом сказал адвокат Вячеслав Лихачев в комментарии OBOZ.UA.

Он прокомментировал то, что в законопроекте о мобилизации может появиться норма, позволяющая подавать уклоняющихся в розыск. Он считает, что с точки зрения общих представлений о правах и свободах гражданина само по себе объявление в розыск не является чем-либо незаконным.

Но адвокат подчеркнул, что нет экспертизы в этом вопросе, поэтому ему трудно с точки зрения юридического анализа это комментировать.

Он пояснил, что ключевой вопрос зависит от того, в каком виде будет принят закон.

"Если это будет внесено в закон, то это будет законно", – сказал адвокат.

В то же время, как сказал эксперт, по розыску, аресту счетов, запрету вождения за рулем здесь решает только Конституционный суд, который проверяет, соответствуют ли эти законодательные инициативы основному закону.

"Поэтому немного безответственно с моей позиции комментировать, что будет законно, а что не будет законно согласно еще не принятому законопроекту, который еще непонятно в каком виде будет принят. Осторожно скажу, что с точки зрения общих представлений о правах и свободах гражданина само по себе объявление в розыск человека, который трижды отказался приходить в военкомат после трех полученных повесток, в принципе это вписывается в мое понимание того, что законно, это возможно, это не нарушает прав и свободы, если речь идет действительно о повестках, которые были. вручены должным образом, которые были получены лично и это может быть чем-то подтверждено", – сказал Лихачев.

Он добавил, что это, безусловно, не распространяется на повестки, которые разбрасывают по почтовым ящикам, или затыкаются к дверным ручкам или передаются через дворников.

"Это не очень серьезный анализ, с моей точки зрения я не могу так уверенно сказать, законно ли это незаконно, тем более когда речь идет только о предложении. Я могу сказать, что по моему мнению отвечает ли это общим стандартам прав и свобод гражданина и в целом по моему мнению – да, но это не то, чтобы здесь можно было об этом рассуждать в терминах таких категоричных законно или нет», – объяснил адвокат.

Но поддержат ли нардепы такие правки к закону, Лихачев прогнозировать не стал.

"Я ничего об этом не знаю, у нас принимается многое, что далеко от реальности, это зависит от настроения депутатского корпуса, от того вокруг чего там будет основная дискуссия и политическая интенция, которую будет транслировать офис президента", – сказал он.

Напомним, ТСН.ua уже сообщал, что менее половины от общего количества работников ТЦК являются участниками боевых действий. Официально известно о том, что процентное соотношение военнослужащих ТЦК, являющихся участниками боевых действий, к их общей численности составляет 46,2%.

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