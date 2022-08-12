Что делать, чтобы еда не прилипала к сковороде: несколько простых способов

Многие сталкиваются с проблемой, когда еда прилипает к сковороде во время жарки. И, вместо вкусных блинов или котлет, получается что-то невнятное. Что сделать, чтобы продукты не приставали к сковороде – читайте в материале ТСН.ua.

Конечно, сегодня можно использовать специальные сковородки с антипригарным покрытием. Однако даже они со временем теряются свои свойства и пища начинает прилипать в процессе жарки. К такому результату часто приводят неправильный уход и выбор некачественных материалов.

Однако опытные кулинары знают несколько способов, которые помогут, если еда прилипает к сковороде. И они трудятся с любой поверхностью.

Пергамент

Это самый простой способ, для которого вам нужно всего лишь лист пергамента. Его кладут на дно сковородки, вырезав так, чтобы диаметр подходил под изделие. Далее наливают масло для жарки и готовят продукты как обычно.

Яблочный уксус

На скоровидку перед жаркой нужно налить несколько капель уксуса и распределить его по всей поверхности. Затем посуду прогреть, пока вся жидкость не улетучится. Теперь можно начинать готовить любое блюдо – оно точно не прилипнет и не пригорит.

Поваренная соль

Эта уловка сработает даже в том случае, если вы готовите еду на чугунной или алюминиевой сковородке. Надо поставить посуду на огонь и нагреть. Затем высыпать 3-4 ложки соли. Периодически помешивая, прокалите соль, пока она не изменит свой цвет.

После этого ее убирают из сковородки, наливают небольшое количество масла, прогревают и дают остыть. Осталось только вытереть остатки масла и использовать посуду для жарки. Теперь вы забудете, что это такое, когда еда прилипает к сковороде.