Что делать, чтобы электроприборы не выходили из строя из-за скачков напряжения - советы

Скачки напряжения могут вывести из строя даже новую бытовую технику. Защита бытовой техники не всегда требует больших затрат — достаточно установить реле с задержкой на несколько секунд.

Как защитить свои приборы объяснил инженер-электрик Анатолий Гичка в эфире КИЕВ24.

По словам специалиста, главное — установить реле напряжения с задержкой при включении, которое срабатывает после стабилизации электросети.

«Прежде всего нужно ставить реле напряжения с задержкой при включении. Лучше всего — в распределительном щитке после счетчика. Если речь идет о старых квартирах, где щитки расположены на лестничных клетках, тогда установка возможна непосредственно в квартире — после коммутационного аппарата», — объясняет Гичка.

Инженер отмечает, что это бюджетный, но эффективный вариант защиты. Такое реле позволяет задать время задержки — от двух до десяти секунд. За этот период напряжение стабилизируется, и только тогда приборы получают питание.

«Большинство людей ставят задержку в пределах 10 секунд — этого достаточно, чтобы напряжение выровнялось после включения. Когда система фиксирует стабильное питание, она подключает сеть автоматически», — говорит эксперт.

Самыми чувствительными к перепадам напряжения, по словам инженера, остаются стиральные машины, телевизоры и холодильники. Именно для них такие защитные системы самые необходимые.

Еще один надежный способ обезопасить квартиру — установить стабилизатор напряжения мощностью около 2-2,5 кВт, который способен защитить сразу всю бытовую сеть.

«Стабилизатор выравнивает напряжение до 230 вольт, если оно превышает норму. Если же нагрузка становится слишком большой — например, более 3 кВт, — устройство автоматически выключается, предотвращая повреждение и самого стабилизатора, и техники», — объясняет Гичка.

Специалист добавляет, что современные модели стабилизаторов имеют двойную защиту от перегрузки — они не только стабилизируют напряжение, но и полностью отключают подачу тока в случае критического превышения.

«Таким образом, приборы, подключенные к стабилизатору, остаются невредимыми даже в случае резких скачков», — заключает инженер.

