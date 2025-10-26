- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 259
- Время на прочтение
- 2 мин
Что делать, чтобы электроприборы не выходили из строя из-за скачков напряжения - советы
Инженер советует установить реле напряжения в щитке и стабилизатор мощностью 2-2,5 кВт.
Скачки напряжения могут вывести из строя даже новую бытовую технику. Защита бытовой техники не всегда требует больших затрат — достаточно установить реле с задержкой на несколько секунд.
Как защитить свои приборы объяснил инженер-электрик Анатолий Гичка в эфире КИЕВ24.
По словам специалиста, главное — установить реле напряжения с задержкой при включении, которое срабатывает после стабилизации электросети.
«Прежде всего нужно ставить реле напряжения с задержкой при включении. Лучше всего — в распределительном щитке после счетчика. Если речь идет о старых квартирах, где щитки расположены на лестничных клетках, тогда установка возможна непосредственно в квартире — после коммутационного аппарата», — объясняет Гичка.
Инженер отмечает, что это бюджетный, но эффективный вариант защиты. Такое реле позволяет задать время задержки — от двух до десяти секунд. За этот период напряжение стабилизируется, и только тогда приборы получают питание.
«Большинство людей ставят задержку в пределах 10 секунд — этого достаточно, чтобы напряжение выровнялось после включения. Когда система фиксирует стабильное питание, она подключает сеть автоматически», — говорит эксперт.
Самыми чувствительными к перепадам напряжения, по словам инженера, остаются стиральные машины, телевизоры и холодильники. Именно для них такие защитные системы самые необходимые.
Еще один надежный способ обезопасить квартиру — установить стабилизатор напряжения мощностью около 2-2,5 кВт, который способен защитить сразу всю бытовую сеть.
«Стабилизатор выравнивает напряжение до 230 вольт, если оно превышает норму. Если же нагрузка становится слишком большой — например, более 3 кВт, — устройство автоматически выключается, предотвращая повреждение и самого стабилизатора, и техники», — объясняет Гичка.
Специалист добавляет, что современные модели стабилизаторов имеют двойную защиту от перегрузки — они не только стабилизируют напряжение, но и полностью отключают подачу тока в случае критического превышения.
«Таким образом, приборы, подключенные к стабилизатору, остаются невредимыми даже в случае резких скачков», — заключает инженер.
Напомним, ранее мы писали полезные советы о том, как обезопасить холодильник во время отключений света