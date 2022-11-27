Что делать, чтобы генератор не превратился из спасителя в вредителя: простые советы

Когда электроэнергии нет, спасительной соломинкой становится генератор.
Об этом пишет UNISEF.Ukraine.
Но чтобы он не превратился из спасителя в вредителя и не наделал беды, помните несколько важных правил:
Генератор можно использовать только на открытом воздухе.
Во время работы он выделяет угарный газ, который опасен для жизни и вообще не должен попадать в помещение.
Устанавливайте генератор так, чтобы расстояние до ближайшей поверхности (стены, окна и т.п.) было не менее 6 метров. Это важно, потому что при работе он сильно нагревается и предметы поблизости могут вспыхнуть.
Заправляйте генератор на открытом воздухе и держите топливо как можно дальше (опять-таки из-за риска пожара).
Берегите себя!
Напомним, в Киевской области от отравления угарным газом пострадали две семьи, в том числе 4-летний ребенок. Еще один человек погиб.
Ранее в Киеве из-за отключения электроэнергии от угарного газа погибли три молодых человека : молодые супруги курсантов и их 17-летняя соседка. Все они отравились газом из-за сбоя в работе вентиляции.
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