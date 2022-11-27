Что делать, чтобы генератор не превратился из спасителя в вредителя: простые советы

Об этом пишет UNISEF.Ukraine.

Но чтобы он не превратился из спасителя в вредителя и не наделал беды, помните несколько важных правил:

Генератор можно использовать только на открытом воздухе.

Во время работы он выделяет угарный газ, который опасен для жизни и вообще не должен попадать в помещение.

Устанавливайте генератор так, чтобы расстояние до ближайшей поверхности (стены, окна и т.п.) было не менее 6 метров. Это важно, потому что при работе он сильно нагревается и предметы поблизости могут вспыхнуть.

Заправляйте генератор на открытом воздухе и держите топливо как можно дальше (опять-таки из-за риска пожара).

Берегите себя!

Напомним, в Киевской области от отравления угарным газом пострадали две семьи, в том числе 4-летний ребенок. Еще один человек погиб.

Ранее в Киеве из-за отключения электроэнергии от угарного газа погибли три молодых человека : молодые супруги курсантов и их 17-летняя соседка. Все они отравились газом из-за сбоя в работе вентиляции.

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