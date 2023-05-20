Что делать, чтобы куры хорошо неслись в теплое время года: народные советы

Как содержать кур, чем их кормить, чтобы было больше яиц, читайте в материале ТСН.ua

Обычно куры перестают нестись зимой, таким образом они реагируют на холодную погоду и короткий световой день. Однако в другое время года хозяева также сталкивались с такой неприятностью, как уменьшение количества яиц. Рассказываем, чем и как кормить кур в теплое время года.

Основные условия содержания кур для увеличения яйценоскости

Весной, летом в рацион птицы нужно включить травы, остатки фруктов, овощей, корнеплоды.

Солнце также способствует яйценоскости, но оно полезно в норме. При высокой температуре, более 28 градусов, яйценоскость может снизиться. Чтобы этого не произошло, там, где куры гуляют, желательно поставить навес.

Помещение, где куры садятся на гнезда, желательно обустроить лампочкой на 25 Вт. В полумраке куры охотно сидят в гнездах.

У кур должна быть всегда свежая вода.

Увеличивает яйценоскость кур простокваша. Она же спасает от жары.

Хорошо, когда птица свободно ходит по двору. Благодаря этому она может находить червячков, мошек, склевывает камни.

Чем кормить кур, что они хорошо неслись

Добавьте в рацион кур разнообразные продукты и готовый комбикорм, чтобы они могли получить с пищей все необходимые витамины, полезные вещества.

Лучшей едой являются зерновые, корнеплоды, зеленые корма и травы.

Кормите птицу выбрав одно и то же удобное для вас время. Птицу обычно кормят два раза в день. Молодых кур кормите 3-4 раза в день. Утром давайте им влажный корм, а к вечеру смесь зерна. Куры могут перестать нестись, когда будут переедать и недоедать.

Кур кормят сухими кормами — злаками и зерносмесью, влажными кормами — разнообразным смешанным, вареным картофелем, овощами, отрубями, крупами и травами. Для подкормки также используют мел, шрот, соль, жмых, другое.

Влажный корм готовьте перед кормлением столько, сколько они могут съесть сразу, потому что такое блюдо может быстро испортиться. В кормушку накладывайте корм только на две трети ее объема, чтобы куры его не рассыпали, не разгребали и не затаптывали.

Какие зерновые продукты давать курам, чтобы они лучше неслись

Зерновые смеси должны составлять около 60% всего дневного рациона кур. Именно из злаков куры получают витамины, углеводы и клетчатку.

Пшеница является основной пищевой единицей среди рациона несушек. В нем содержатся белки, витамины В и Е. Овес богат клетчаткой, витаминами группы B, РР и К, поэтому его лучше давайте пропаренным. У ячменя идеальное соотношение разнообразных микроэлементов, его нужно давать измельченным. Кукуруза является незаменимым источником углеводов, ее также следует дробить перед тем, как кормить кур. Просо с рожью не менее полезны, в их составе много протеина.

Для обеспечения кур нужными микроэлементами, добавляйте в их рацион бобовые, подсолнечный жмых, шрот, подсолнечник и бобовые культуры.

Также к меню обязательно добавьте такие зеленые корма как клевер, люцерну, горошек, салатные листья, крапиву.

Летом, чтобы куры неслись, кормите их также тертыми кабачками с тыквой и патиссонами, листьями капусты.

Дрожжи для кур, чтобы неслись

Фермеры наверняка знают, что обычные дрожжи можно использовать для стимулирования яйценоскости кур.

Для того чтобы приготовить дрожжевую смесь для подкормки кур нужно содержимое пакетика с дрожжами растворить в 300-350 мл теплой воды, перемешать и дать настояться в течение часа. К раствору добавить еще 2 литра теплой воды теплой воды из крана. замочить в нем 3 кг зерна, сварить кашу. Дать каше постоять и кормить ею кур четыре дня.

Чем нельзя кормить кур

Свежим хлебом он может разбухать и слипаться в желудке птицы. Лучше замените его сухарями.

Изделиями с плесенью.

Подгнившим зерном. Оно забивает птицам зоб и может инфицировать птицу.

Забродившими кормами.

Ядовитыми растениями — полевым хвощом, травой полыни и чистотела.

Зеленым или проросшим картофелем.

Сладкие и соленые продукты.

Что делать, чтобы куры не ели яиц

Чтобы куры не расклевывали яйца 2 раза в неделю, им нужно добавлять к корму мел.

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