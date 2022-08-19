Что делать, чтобы любимый махровый халат снова стал мягким

Большинство людей одевают халат сразу после принятия душа или ванной. Поэтому очень хочется, чтобы он был мягким и приятным к телу. Однако со временем качество изделия ухудшается. Как вернуть мягкость махровому халату – читайте в материале ТСН.ua.

К сожалению, даже у тех, кто соблюдает все правила стирки и ухода за махровым халатом, со временем ткань этого изделия становится жесткой и неприятной. Что делать? Покупать новую вещь? Не нужно, если вы знаете одну важную хитрость, как вернуть мягкость махровому халату. И ее нужно осуществить сразу после стирки.

Когда стиральная машина закончила стирать ваш любимый махровый халат, не спешите сразу вывешивать его сушиться на балконе или на улице. Сначала положите изделие в тазик, наполненный раствором воды и поваренной соли. На несколько литров жидкости нужно добавить всего 2-3 столовых ложки соли. Оставьте махровый халат на пару минут, потом достаньте и можно сушить.

Соленая вода поможет изделию долгое время оставаться мягким и пушистым.

Если вы не знаете, как вернуть мягкость махровому халату, запомните еще одну интересную хитрость. Многие считают, что эту вещь также нужно гладить после стирки. Однако это совсем не нужная процедура, которая еще может повредить.

Дело в том, что после обработки горячей поверхностью утюга, махровый халат сразу теряет свою мягкость. Просто положите его в шкаф после того, как изделие высохло.