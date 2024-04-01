Что делать, чтобы не чувствовался запах сигарет на теле, одежде или в комнате

Вы чувствуете запах сигарет у себя дома, в машине, им пропитана вся одежда и даже ваше тело? Это не только неприятно, но и небезопасно для здоровья. Если вы недавно бросили курить или приобрели автомобиль, принадлежавший курильщику, стоит запомнить несколько правил, как избавиться от запаха сигарет быстро и эффективно. Об этом читайте в материале ТСН.ua.

Как избавиться от запаха сигарет на руках и других частях тела

Тщательно и часто мойте руки сразу после курения – запах никотина впитывают пальцы руки, когда вы держите сигарету и курите. А чтобы он лучше смывался, добавьте к обычному мылу немного пищевой соды и нанесите на ладони. Затем хорошо протрите кожу и смойте теплой водой. Не забывайте о коже у ногтей и между пальцами. А для профилактики можно закрывать одеждой больше тела во время курения. Не забывайте об очищении лица – чтобы уменьшить запах, сразу после курения протирайте лицо смоченным в мыльной воде ватным диском. Женщинам следует обратить внимание на то, что нужно сначала смыть с себя косметику. Держите дезинфикатор рядом – стоит отметить, что лучше помогает избавиться от запаха сигарет на теле именно дезинфикатор на основе спирта, а потому его не рекомендуется наносить на чувствительные участки кожи, например, вокруг глаз. Принимайте душ – обычно после каждой сигареты ходить в душ непрактично, но старайтесь делать это так часто, как только сможете.

Что делать, чтобы не чувствовался запах сигарет на волосах

Как избавиться от запаха сигарет на волосах / Фото: Pexels

Шампунь и кондиционер – этот способ остается одним из лучшим. Если ваши волосы очень сильно пахнут дымом от сигарет, следует его промыть несколько раз шампунем, а затем еще и кондиционером. Сухой шампунь – если у вас нет возможности помыть голову, можете нанести сухой шампунь. Он также немного поглотит запах.

Забираем запах сигарет с дыхания

Чистите зубы после каждой сигареты – это самый эффективный способ. А еще носите с собой зубную нить и, по возможности, средство для полоскания рта. Кроме того, что вы сможете избавиться от запаха сигарет, эти средства и помогут уменьшить негативное влияние никотина на зубы. Используйте леденцы – лучше всего подходят мятные конфеты, но также можно использовать другие леденцы или жевательные резинки.

Что делать, чтобы одежда не пахла дымом от сигарет

Даже если вы не курите, но постояли рядом с курильщиком, ваша одежда будет пахнуть дымом от сигарет. И это не очень приятно. Как избавиться от запаха сигарет на одежде? Есть несколько проверенных способов:

Добавляйте пищевую соду во время стирки – кроме этого, нужно по возможности давать одежде высыхать самостоятельно. Пищевую соду можно добавлять во время стирки в стиральной машине или руками. Используйте влажные салфетки – если нет возможности постирать одежду, можно протереть ее влажными салфетками. Также подойдет специальный освежитель для тканей или антиперспирант в виде спрея. Попробуйте замаскировать запах – спреи на основе эфирных масел не поглощают запах дыма, но они могут замаскировать его. Лучше всего подходят ароматы эвкалипта, лаванды и цитрусовых.

Как избавиться от запаха сигарет в квартире

Как избавиться от запаха сигарет в помещении / Фото: Pexels

Если это устаревший затяжной запах, избавиться от него может быть довольно сложно. Однако вам могут помочь следующие способы:

Прежде всего, нужно хорошо проветрить все помещения, открыть окна и по возможности включить кондиционер. Все кафельные поверхности тщательно очистите с помощью специального раствора (вода + отбеливатель хлора в соотношении 90 к 10). Хлорный отбеливатель можно заменить белым уксусом. Чтобы убрать запах сигарет из стен, их можно только выкрасить. Перед этим их нужно очистить, используя специальное средство (например, тринатрийфосфат).

Также следует избегать накопления запаха дыма от сигарет в помещениях. Для этого следует запомнить несколько правил:

В каждой комнате установите воздухоочистители с HEPA-фильтрами. В каждой комнате нужно хранить открытые емкости с белым уксусом или древесным углем – они будут поглощать запах. Все мягкие поверхности, в том числе и ковры, чистите с помощью пара. Как можно чаще протирайте вещи, которые нельзя стирать (книги и т.п.). Раз в неделю стирайте шторы, скатерти, игрушки. Используйте эфирные масла – они маскируют запах сигарет. Когда моете пол, добавляйте в воду уксус, отбеливатель или пищевую соду.

Что делать, чтобы не было запаха сигарет в автомобиле