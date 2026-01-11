Что делать, если авто застряло в снегу: советы водителям

Автомобиль в снегу / © Фото из открытых источников

Сильные снегопады в Украине превратили дороги в настоящее испытание для водителей. Заносы, скользкие магистрали и снежные наносины усложняют движение, и каждый неправильный шаг может усугубить ситуацию. Чтобы не закопать автомобиль еще глубже, действуйте спокойно и по четкому плану.

Об этом пишут "Экономические новости".

Главные советы водителям

1. Оцените обстановку

Остановитесь, осмотрите окружающую территорию и глубину сугроба. Не пытайтесь резко трогаться вперед или назад – это лишь углубит занос.

2. Расчистите снег

Лопата станет вашим лучшим помощником. Уберите снег под колесами и днищем, освободите путь для движения автомобиля. Это создаст базу для безопасного выезда.

3. Постепенно раскачивайтесь

Для автомобилей с механикой плавно двигайтесь вперед-назад, увеличивая амплитуду движения. Для авто с автоматической коробкой переключайтесь между режимами D и R, осторожно добавляя газ. Резкие движения могут повредить трансмиссию.

4. Используйте подручные материалы

Под колеса можно подложить доски, ветки, коврики или камни. Посыпание снега песком или солью поможет колесам схватиться за поверхность.

5. Снизьте давление в шинах.

Это увеличивает площадь контакта с дорогой. После выезда обязательно закачайте шины до стандартного уровня.

6. Обратитесь за помощью

Если самостоятельно выбраться не удается, обратитесь к другим водителям или используйте буксировочный трос.

Чего следует избегать? Безусловно, резких нажатий на газ, пребывания в автомобиле с работающим двигателем вдали от людей (риск отравления угарным газом), неосторожного растирания снега руками.

По словам экспертов, если следовать этим советам, даже в суровых зимних условиях можно безопасно выбраться из снежного заноса. Покой, осторожность и правильная подготовка – ваши главные союзники на дороге.

Как мы писали ранее, Запад Украины парализовали снег и гололедица. Очевидцы сняли, как машины пробуксовывают в снегу и стоят в длинных пробках. Освобождать автомобили из снежных заносов помогают спасатели.

Напомним, в США предусмотрены штрафы за неочищенный снег на машинах.

Так, в Нью-Джерси водителей официально предупредили о суровой ответственности за выезд на дороги на заснеженных или обледеневших автомобилях. Штрафы, угрожающие нарушителям, достигают 1500 долларов.

Все из-за остатков льда на кузове. Они считаются смертельно опасными для других участников движения.