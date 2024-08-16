Что делать, если человека незаконно удерживают в ТЦК: объяснение юристов

Юристы разъяснили, в каких случаях полиция может задержать военнообязанного и что делать в случае незаконного содержания в ТЦК и СП.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В настоящее время представители ТЦК и СП вместе с Национальной полицией могут проверять документы военнообязанных на улице и в общественных местах.

В каких случаях полиция может задержать военнообязанного и как поступить, если его удерживают в ТЦК и СП незаконно, объяснили специалисты "Юридической сотни" изданию "Фокус".

В каких случаях полиция может задержать военнообязанного

Нацполиция имеет право задержать военнообязанного за нарушение ст. 210 (нарушение правил военного учета) и 210-1 (нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации) КУоАП:

когда в полицию обращается ТЦК и СП о необходимости осуществить админзадержание в связи с совершением админправонарушения;

когда полиция при проверке документов обнаружила, что военно-учетный документ отсутствует или есть информация в реестрах и базах данных о розыске такого лица;

если орган охраны государственной границы обнаружил, что в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов есть сведения о подаче такого лица в розыск.

Что делать, если человек был задержан незаконно

Если военнообязанного незаконно содержат в ТЦК и СП, человек имеет право связаться с родными, а также обратиться за безвозмездной правовой помощью с просьбой предоставить адвоката за счет государства.

Юристы отмечали, что адвокат должен вызвать следственно-оперативную группу и сообщить, что военнообязанный содержится в ТЦК и СП. Далее обратиться в суд на территории, где расположен военкомат.

Эксперты подчеркнули, что родственники военнообязанного могут обратиться в суд даже ночью. Для этого можно вызвать охрану, дежурящую круглосуточно и попросить связать с начальником канцелярии. Тот должен вызвать очередного следователя судью. И дальше адвокат должен подать жалобу о незаконном содержании под стражей человека.

Напомним, ранее нардеп и член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский объяснил, что если человек попал в ситуацию, которая, по его мнению, связана с неправомерными действиями или с превышением должностных обязанностей должностного лица ТЦК и СП или Нацполиции, она имеет полное право их обжаловать.

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