Что делать, если дома вспыхнул пожар во время обстрела: советы от ГСЧС

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В ГСЧС напомнили о правилах безопасности при пожаре в обстрел. Желательно иметь дома первичные средства для тушения огня.

Об этом рассказал спикер ГСЧС Киева Павел Петров в эфире «КИЕВ24».

Петров отмечает: приоритет — ваша жизнь, так что нужно думать о скорой эвакуации заранее.

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«Сообщите ваше местонахождение спасателей и ответьте на точный ответ на вопросы диспетчеров, какими бы странными они ни казались», — заключил он.

Какой огнетушитель выбрать

По словам спикера ГСЧС, есть два типа огнетушителей, которые следует иметь в помещении:

Для электрических установок (техники и т.п.) требуется углекислотный огнетушитель. К тому же он более экологичен;

Порошковый огнетушитель может помочь ликвидировать огонь на мебели, вещах и т.д. Но порошок оставляет следы после себя.

Ранее ГСЧС и стражи порядка призвали жителей и гостей Киева быть максимально внимательными после ночных атак РФ. На местах прилетов и рядом с ними могут оставаться опасные фрагменты — обломки сбитых ракет и дронов, элементы боевых частей, в том числе кассетные суббоеприпасы. Такие предметы могут представлять смертельную угрозу.

"Ни в коем случае не прикасайтесь и не перемещайте подозрительные объекты. Если вы обнаружили опасный предмет — немедленно звоните по телефону 101 или 102. Отметьте место, предупредите окружающих и отойдите на безопасное расстояние", — призвали в ГСЧС.

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Спасатели подчеркивают: соблюдение элементарных правил безопасности может спасти жизнь — как вашу, так и рядом.