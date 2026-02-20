Что делать, если есть отсрочка, но "Резерв+" показывает розыск: советы юристов

Розыск от ТЦК и СП / © ТСН

Если у человека есть отсрочка от мобилизации, но в приложении «Резерв+» висит статус «в розыске«, это часто следствие технической ошибки или манипуляций ТЦК и СП. Решить это можно тремя путями.

Об этом написали на портале «Юристы.UA».

Как сняться с розыска, когда есть отсрочка?

Мужчина по имени Артем из Одессы сообщил, что у него есть оформленная через ЦПАУ отсрочка из-за ухода за близким лицом. Она отображается как в приложении «Резерв+», так и в реестре «Обериг». В то же время его внесли в розыск из-за якобы отказа проходить ВВК, хотя, по словам мужчины, он фактически не получал никакой повестки.

Адвокат Юрий Айвазян пояснил, что существует несколько путей решения ситуации со снятием с розыска. Первый вариант — признать нарушение и уплатить штраф в размере 8500 грн.

Написать заявление в ТЦК

Второй вариант не предусматривает уплаты штрафа. Юрист отметил, что, вероятно, работники ТЦК не оформляли в отношении мужчины никаких официальных документов — ни протоколов, ни постановлений о нарушении правил воинского учета. Соответственно, законных оснований для внесения данных о «штрафах» в реестр может не быть.

«Итак, в этом варианте необходимо подать заявление в ТЦК с просьбой удалить данные из Реестра о нарушении Вами правил ВО и отзыва обращения из НПУ. В случае, когда ТЦК откажет в решении вопроса о снятии с розыска, надо обратиться в административный суд с исковым заявлением и обязать ТЦК удалить данные о нарушении правил ВО из Реестра. По состоянию на сейчас уже есть положительная судебная практика по таким делам», — говорится в сообщении Айвазяна.

Жалоба в вышестоящие инстанции

Третий вариант также предусматривает обращение в ТЦК с заявлением. Если же там откажут, вместо суда можно подать жалобу в областной ТЦК или вышестоящие инстанции — например, Генштаб или Минобороны. В некоторых случаях такой путь дает результат не хуже судебного и занимает меньше времени.

В свою очередь юрист Владислав Дерий отметил, что в описанной ситуации розыск является незаконным, а дело следует закрыть из-за истечения сроков давности. Согласно статье 38 КУоАП, это три месяца со дня выявления нарушения, но не позднее года с момента его совершения. Он посоветовал Артему сначала обжаловать розыск в досудебном порядке, обратившись в ТЦК, а при необходимости — подать иск в суд.

«Вы уже сейчас можете лично или „Укрпочтой“ заказным письмом обратиться в ТЦК с заявлением о закрытии дела и отмене розыска, ведь прошли сроки привлечения к админответственности!» — пояснил юрист.

Он также напомнил, что статья 247 КУоАП определяет основания для закрытия производства: отсутствие события или состава административного правонарушения, а также истечение установленных законом сроков привлечения к ответственности.

К слову, наличие штрафа или записи о нарушении правил учета не мешает оформить отсрочку через «Резерв+». По словам адвоката Ярослава Турчина, процесс полностью автоматизирован: после запроса система самостоятельно проверяет данные в ЕГЭБО. Так, например, студенты дневной или дуальной формы обучения, которые получают высший за предыдущий уровень образования, могут получить отсрочку дистанционно, даже если имеют статус нарушителя или находятся в розыске.