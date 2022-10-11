Что делать, если исчезли электричество, вода или газоснабжение после ракетных ударов РФ: простые советы

Новый командующий российской армией Суровикин применяет тактику ракетных обстрелов объектов инфраструктуры Украины.
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий подготовило советы, что делать украинцам, если исчезли электричество, вода или газоснабжение после ракетных обстрелов России.
Памятку о том, как действовать при исчезновении освещения и газоснабжения, опубликовали на сайте Минреинтеграции.
Как подготовиться и что делать при отключении электроэнергии?
- Купите все, что может пригодиться в случае отключения света: свечи, фонарики, спички, адаптер для зарядки телефона в автомобиле.
- Заранее зарядите телефон, держите заряженными павербанки, аккумуляторы и другие батареи.
Аварийная ситуация в электросети: как поступить?
- Выключите все электрические приборы, отключите из розеток.
- В случае обрыва или провисания проводов ни в коем случае не приближайтесь к ним.
Как подготовиться к отсутствию газа?
- Купите сухой спирт, туристические примусы и баллоны с газом для них.
- Подготовьте туристическую горелку для приготовления пищи.
- Создайте запасы продуктов быстрого приготовления/длинного хранения.
- Спланируйте вариант переезда на зиму в дом с печным отоплением.
Аварийная ситуация в газовой сети: как поступить?
- Перекройте газовый вентиль в своем доме, помогите это сделать соседям пожилого возраста.
- Для приготовления еды во дворах используйте мангалы, печи, буржуйки.
- Категорически запрещено отопление квартир дровяными котлами/буржуйками.
Что делать, когда исчезло водоснабжение?
- Первоначально необходимо перекрыть все краны.
- Запаситесь питьевой водой из бюветов, колодцев, шахтных колодцев, пунктов разлива питьевой воды.
- Употреблять и использовать для приготовления пищи рекомендуют бутылированную питьевую воду, которая продается в магазинах.
- В любом случае не рекомендуется употреблять воду из открытых водоемов, ее следует использовать только для технических целей.
РФ обстреливает энергетическую инфраструктуру Украины
Российские военные целенаправленно целятся по объектам энергосистемы, чтобы оставить людей без энергоснабжения. В частности, кафиры 10 и 11 октября нанесли массированный ракетный удар по Львовской области. 11 октября оккупанты повторно обстреляли несколько подстанций, часть из них – полностью уничтожена.
Накануне Россия в разных городах Украины повредила обстрелы 11 важных энергетических инфраструктурных объектов. По состоянию на сегодняшний день электроэнергию возобновили.
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