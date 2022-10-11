Что делать, если исчезли электричество, вода или газоснабжение после ракетных ударов РФ: простые советы

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий подготовило советы, что делать украинцам, если исчезли электричество, вода или газоснабжение после ракетных обстрелов России.

Памятку о том, как действовать при исчезновении освещения и газоснабжения, опубликовали на сайте Минреинтеграции.

Как подготовиться и что делать при отключении электроэнергии?

Купите все, что может пригодиться в случае отключения света: свечи, фонарики, спички, адаптер для зарядки телефона в автомобиле.

Заранее зарядите телефон, держите заряженными павербанки, аккумуляторы и другие батареи.

Аварийная ситуация в электросети: как поступить?

Выключите все электрические приборы, отключите из розеток.

В случае обрыва или провисания проводов ни в коем случае не приближайтесь к ним.

Как подготовиться к отсутствию газа?

Купите сухой спирт, туристические примусы и баллоны с газом для них.

Подготовьте туристическую горелку для приготовления пищи.

Создайте запасы продуктов быстрого приготовления/длинного хранения.

Спланируйте вариант переезда на зиму в дом с печным отоплением.

Аварийная ситуация в газовой сети: как поступить?

Перекройте газовый вентиль в своем доме, помогите это сделать соседям пожилого возраста.

Для приготовления еды во дворах используйте мангалы, печи, буржуйки.

Категорически запрещено отопление квартир дровяными котлами/буржуйками.

Что делать, когда исчезло водоснабжение?

Первоначально необходимо перекрыть все краны.

Запаситесь питьевой водой из бюветов, колодцев, шахтных колодцев, пунктов разлива питьевой воды.

Употреблять и использовать для приготовления пищи рекомендуют бутылированную питьевую воду, которая продается в магазинах.

В любом случае не рекомендуется употреблять воду из открытых водоемов, ее следует использовать только для технических целей.

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РФ обстреливает энергетическую инфраструктуру Украины

Российские военные целенаправленно целятся по объектам энергосистемы, чтобы оставить людей без энергоснабжения. В частности, кафиры 10 и 11 октября нанесли массированный ракетный удар по Львовской области. 11 октября оккупанты повторно обстреляли несколько подстанций, часть из них – полностью уничтожена.

Накануне Россия в разных городах Украины повредила обстрелы 11 важных энергетических инфраструктурных объектов. По состоянию на сегодняшний день электроэнергию возобновили.

Ракетный террор – это тактика "сирийского мясника" Суровикина

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