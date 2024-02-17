Что делать, если мобилизуют с болезнями: юрист дал исчерпывающий ответ

В Украине все военнообязанные граждане должны самостоятельно обновить информацию о своем состоянии здоровья и местонахождении в территориальных центрах комплектования. Сделать это можно даже путем отправки письма со справкой от врача.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил юрист Юрий Танасийчук.

По его словам, обновлять информацию в военкомате можно путем отправки письма или лично. Однако "более безопасным" будет предоставление письма со справкой об определенном заболевании, которое должно быть приобщено к личному делу.

“Потом во время прохождения ВЛК является неотъемлемой частью личного дела, на что врачи обязаны обратить внимание. Если до момента прохождения ВЛК лицо этого не сделало, то существует вероятность риска, что человек попадет в ситуацию, когда реальная существенная болезнь, не позволяющая проходить службу, делает ее прохождение опасным для жизни и здоровья — такой случай может случиться. В 2023 году у нас были приняты очень важные в этом компоненте изменения, которые позволили также вовлекать в материалы личного дела справки от частных медицинских учреждений, а не только коммунальных или государственных учреждений”, — подчеркнул Юрий Танасийчук.

Юрист отметил, что частные медицинские учреждения, несмотря на то, что отношение к ним было скептическим, на самом деле очень детально и тщательно подходят к таким врачебным выводам, потому что они ставят самое ценное — свою репутацию.

"Если не учтены определенные болезни человека и поставлен штамп "пригодный", человек отправляется на подготовку, есть процедура исключительно одна — обжалование, которая касается высших органов, из местного ТЦК на областной, далее — Министерство обороны. К сожалению, эта процедура: а) не очень действенна; б) не останавливает процесс отправления такого лица и принятия им присяги, то есть де-юре присоединения к Вооруженным силам Украины. Это патовая ситуация. Я надеюсь, что определенная норма, которая позволит на этом этапе поработать как гражданам, так и юристам будет учтена, когда будет приниматься, когда будет приниматься вторая редакция нового закона", — подчеркнул юрист.

Напомним, что в поселке городского типа Ширяево в Одесской области умер мобилизованный, который был болен эпилепсией.

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