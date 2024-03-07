Что делать, если на блокпосту выписывают повестку: советы юриста

В случае неправомерных действий ТЦК и полицейских юрист советует вызвать других представителей Нацполиции и фиксировать нарушения.

Юристка Диана Тернова дала советы, что делать, если автомобиль на блокпосте останавливает полиция, но затем подходят представители ТЦК и выписывают повестку.

Об этом она сказала в интервью "РБК-Украина".

Алгоритм действий, который рекомендует юрист:

Узнать у представителя полиции причину остановки авто.

Проверить у представителей ТЦК документы – их служебное удостоверение, подтверждающее ее принадлежность к ТЦК.

Попросить предъявить приказ коменданта об уполномочии некоторых представителей ТЦК на вручение повесток;

В случае неправомерных действий вызвать других представителей Нацполиции и фиксировать правонарушения.

Заметим, что четкие правила, где именно могут вручать повестку, в законодательстве не прописаны.

Напомним, что во Львове работники военкомата посреди улицы затолкали в микроавтобус мужчину, а он неистово кричал "люди, спасайте". Позже в ТЦК прокомментировали инцидент и заверили, что конфликт спровоцировал сам прохожий.

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