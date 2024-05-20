Что делать, если некорректно работает "Резерв+": в Минобороны рассказали

Многие украинцы, даже находящиеся на поле боя, получили в приложении сообщение, что они находятся в розыске.

Украинцам, которые столкнулись с проблемами в “Резерв+”, в частности, если персональные данные не соответствуют действительности, советуют обратиться в сервисный центр поддержки приложения.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

“Те, кому не удалось уточнить свои данные, или если возникли какие-либо проблемы с этими данными, если они не соответствуют действительности, мы рекомендуем этим людям обратиться в сервисный центр поддержки приложения "Резерв+". Кроме того, давайте не забывать, что перегрузка имела место, признайте этот факт. Это было предсказуемо, потому что многие действительно решили попробовать что-то новое, в том числе многие действующие военнослужащие захотели узнать, как оно работает”, - рассказал Дмитрий Лазуткин.

По его словам, на "Резерв+" есть отзывы среди сержантов и офицеров, которые проходят службу непосредственно на линии боевого столкновения.

“Но они пишут, что кто-то из них в розыске, по кому-то невозможно обновить данные. Это технические моменты, которые могут быть решены, можно обратиться в свой ТЦК или ЦНАП или в сервисный центр “Резерв+”. В ТЦК и ЦНАП вносились данные в единый реестр "Оберег" с бумажных карточек, где все было написано от руки. Соответственно, человеческий фактор здесь тоже присутствует. Но это нужно говорить в масштабах этого проекта об единичных случаях”, - сказали в Минобороны.

Там также добавили, что когда человек вносит свои данные, информация о нем "подтягивается" из реестра "Оберіг".

"Там могут быть какие-то устаревшие данные или ошибочные. Для этого нужно обратиться в ТЦК и СП или в сервисный центр, это будет решаться", – добавил Лазуткин.

Напомним, что в Минобороны рассказали, когда появится новая версия "Резерв+" и какие будут изменения в приложении.

Читайте также: