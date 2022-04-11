Что делать, если не получили 6500 гривен помощи: объяснение от ПриватБанка

Что делать, если не получили 6500 гривен помощи: объяснение от ПриватБанка

ТСН.ua рассказывает, стоит ли ждать 6500 гривен помощи от государства, если вы подали заявку во второй половине марта.

Некоторые граждане Украины, которые во второй половине марта подали заявку на получение 6500 гривен финансовой помощи от государства, но все еще не получили эти средства, начинают волноваться — действительно ли придут деньги. Что именно происходит и когда ждать помощи ответили в ПриватБанке.

Последний день подачи заявок был 31 марта, однако далеко не все украинцы, кто пригласил помощь через приложение "Действие", смогли получить 6500 гривен на свои карточки "Поддержка". Что происходит? Согласно объяснению от ПриватБанка Министерство экономики, перечисляющее деньги на эту помощь, все еще не выплатило банку всю сумму. А потому зачисления на карточки "Поддержка" производятся сразу после того, как на банковский счет приходит нужная сумма.

Также клиентов ПриватБанка успокоили, что все украинцы, которые во второй половине марта оформили и подали заявки на получение 6500 гривен, обязательно получат эти деньги, но немного позже.

Напомним, что финансовая помощь от государства была доступна для ФЛП и наемных работников из таких регионов Украины: