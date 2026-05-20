Что делать, если не сдал НМТ из-за обстрела: официальное разъяснение

Национальный мультипредметный тест

В Украине стартует национальный мультипредметный тест (НМТ), однако ситуация с безопасностью остается напряженной. Организаторы объяснили, как действовать абитуриентам, если тестированию предшествовала воздушная тревога или ночная атака россиян. Абитуриенты имеют право на участие в дополнительной сессии.

Об этом сообщил начальник отдела администрирования образовательных оцениваний Украинского центра оценивания качества образования Андрей Ночкин.

Ночкин объяснил, как действовать участникам НМТ во время основных сессий в случаях, когда после массированных ночных атак и длительных воздушных тревог их психоэмоциональное состояние может повлиять на возможность сдать тестирование.

«Законодательством предусмотрено, что участники НМТ, которые не смогли начать или завершить работы над тестом во время основных сессий НМТ по независящим от них причинам, могут принять участие в дополнительных сессиях НМТ при условии подачи заявления в течение трех дней со дня проведения основной сессии, в которой они принимали/должны были участвовать», — говорится в заметке представителя УЦОКО.

Он разъяснил алгоритм действий для участников НМТ в двух возможных ситуациях.

Что делать, если не можешь сдавать НМТ после тревоги или обстрела?

Первый вариант — если участник прибыл во временный экзаменационный центр, однако из-за последствий ночных обстрелов и длительных воздушных тревог не смог начать или завершить тестирование из-за ухудшения самочувствия или эмоционального состояния. В таком случае участник должен сообщить об этом работникам аудитории. Сведения об ухудшении состояния должны быть внесены в документацию временного экзаменационного центра (ВЭЦ). После этого необходимо подать заявление для участия в дополнительной сессии НМТ:

или через ответственного за ВЭЦ до момента выхода из центра;

или самостоятельно обратиться в региональный центр оценивания качества образования в течение трех рабочих дней после проведения основной сессии.

Что делать, если не пришел на НМТ из-за тревоги или обстрела?

Второй вариант касается ситуации, когда участник после ночных атак и длительной тревоги понимает, что из-за психоэмоционального состояния или проблем со здоровьем не сможет сдавать тестирование и не приходит в пункт проведения НМТ. В таком случае он также имеет право в течение трех дней после основной сессии подать заявление в соответствующий региональный центр оценивания качества образования с просьбой допустить его к участию в дополнительной сессии.

В подобных случаях решение о допуске к дополнительным сессиям будут принимать без требования предоставлять какие-либо дополнительные подтверждающие документы.

Подготовка к НМТ — что нужно знать

Напомним, на НМТ-2026 абитуриентам могут отказать в регистрации, если они указали недостоверную информацию, загрузили не все необходимые документы или предоставили их копии с нарушением требований законодательства. Также отказ возможен из-за невозможности обеспечить специальные условия сдачи теста, указанные в медицинском заключении (в таком случае абитуриент получает право сдавать вступительный экзамен непосредственно в учебном заведении).

К слову, МОН Украины позволяет поступать в учреждения профтехобразования без сдачи НМТ или других экзаменов, а в случае конкурса проводится только собеседование. Таким образом ведомство поощряет абитуриентов выбирать критически важные для экономики, ОПК, машиностроения и перерабатывающей промышленности специальности (в частности, станочник, оператор станков с ПК, сварщик, токарь, а в аграрных регионах — слесарь сельхозтехники и тракторист).

