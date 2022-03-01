Что делать, если оккупанты отобрали мобильный телефон: совет от Министерства цифровой трансформации

Что делать, если оккупанты отобрали мобильный телефон: совет от Министерства цифровой трансформации

В последнее время все чаще появляются сообщения о том, что кафиры пытаются отобрать у местных жителей мобильные телефоны. Что нужно делать читайте в материале ТСН.ua.

В Министерстве цифровой трансформации Украины рассказали, что делать, если оккупант отобрал у вас мобильный телефон.

Следует немедленно сообщить об этом своему мобильному оператору. Попросите кого-нибудь из друзей или знакомых, у кого есть телефон, позвонить в контактный центр.

Куда сообщать абонентам разных мобильных операторов:

Vodafone — 111

Киевстар — 466

lifecell — 5433

После этого номер похищенного телефона будет заблокирован и оккупанты не смогут им воспользоваться в своих целях.