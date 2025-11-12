Что делать, если отсрочка автоматически не продлена: адвокат объяснила

Резерв+. / © ТСН.ua

Украинцам, которым после 1 ноября не была продлена отсрочка от мобилизации, нужно идти в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП), чтобы продлить ее.

Об этом рассказала адвокат Дарья Тарасенко в эфире "Украинского Радио".

По ее словам, существует две категории граждан, кому нужно идти в ЦНАП с документами. Первая – мужчины, которые уже имели отсрочку, но ее автоматически не продлили.

"Им нужно как можно скорее обратиться в ЦНАП, чтобы они смогли по сути продлить, но с юридической точки зрения - оформить эту отсрочку. Вторая категория - никогда не оформлявшие отсрочку и сейчас делают это впервые. Они так же обращаются в ЦНАП с полным пакетом документов", - подчеркнула адвокат.

По ее словам, разница состоит в том, что раньше в ТЦК нужно было идти уже с подготовленным заявлением утвержденной формы и пакетом документов, а теперь такого заявления нет.

"В ЦНАП вы предоставляете документы (оригиналы или должным образом заверенные копии), на их основании администратор вносит информацию в программу и эта программа сама сформирует соответствующее заявление. А документы работник отсканирует. Их передадут в ТЦК и СП для рассмотрения комиссией", - сообщила Тарасенко.

Адвокат подчеркнула, что очень важно иметь подтверждение подачи пакета документов на отсрочку. По ее словам, в постановлении Кабмина №560 отмечено, что с момента, когда военнообязанный подал заявление на отсрочку и пока это заявление не рассмотрено, действует запрет на мобилизацию.

"То есть наличие доказательства, что заявление подано на рассмотрение, это страховка от мобилизации до момента решения комиссии об отсрочке. В постановлении теперь прописано, что когда администратор ЦНАП принимает пакет документов, он выдает описание принятых документов с печатью ЦНАП и подписью полномочного лица. Этот документ является подтверждением, что заявление на отсрочку принято".

По словам адвоката, уже на следующий день после подачи документов в ЦНАП – он будет в комиссии. Срок рассмотрения не может превышать двух недель – это максимальный срок, в течение которого должны быть приняты решения.

Напомним, с ноября в Украине изменили правила оформления отсрочок от мобилизации. Резерв+ стал основным инструментом для получения отсрочки. Уже доступно 10 типов отсрочок для оформления онлайн. Кроме того, с 1 ноября этого года документы на отсрочку теперь будет принимать ЦНАП, но выдавать документы — ТЦК и СП.